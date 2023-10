Helios Klinikums Uelzen mit neuer Geschäftsführerin (Pressemitteilung).

Zum 1. Februar 2021 wird Yvonne Bartels neue Klinikgeschäftsführerin des Helios Klinikums Uelzen. Die 34-Jährige wechselt vom MediClin Krankenhaus am Crivitzer See, das sie als kaufmännische Direktorin verantwortet, nach Uelzen. Yvonne Bartels folgt auf Dr. Osman Mersinli, der den Standort Mitte Juni dieses

Jahres verlassen hatte. Seitdem wurde das Uelzener Krankenhaus zunächst von Dr.

Marc Baenkler und Dr. Olaf Kannt, Regionalgeschäftsführer der Helios Region

Nord, geführt. Mitte September hat Thomas Clausing die kommissarische

Klinikgeschäftsführung übernommen und wird die Geschicke des Hauses – parallel

zu seiner Tätigkeit als Klinikgeschäftsführer der Helios Kliniken Mittelweser –

noch bis Ende Januar verantworten.

„Wir sind uns sicher, dass wir mit Frau Bartels eine hervorragende und

engagierte Klinikgeschäftsführerin für das Helios Klinikum Uelzen gefunden

haben, die das Haus auf dem eingeschlagenen Weg weiter voranbringen wird. Für

ihren Start in Uelzen wünschen wir ihr alles Gute und viel Erfolg“, sagt Dr.

Marc Baenkler.

Yvonne Bartels ist gebürtige Mecklenburgerin. Nach Abschluss einer Ausbildung

zur Kauffrau im Gesundheitswesen und einem BWL-Studium (B.A.) mit Schwerpunkt

„Gesundheitswesen“ startete sie ihren beruflichen Weg bei MediClin als

Assistentin des kaufmännischen Direktors der Dünenwald Klinik. Nach Stationen

in ähnlicher Funktion an mehreren Standorten war Yvonne Bartels ab 2016 als

stellvertretende kaufmännische Direktorin für die MediClin Standorte in Röbel,

Neubrandenburg und Parchim zuständig. Im September 2017 folgte der Wechsel an

das MediClin Krankenhaus am Crivitzer See.



---

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit insgesamt rund

110.000 Mitarbeitern. Zum Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios

Health die Helios Kliniken in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien. Rund 21

Millionen Patienten entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung

bei Helios. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 9,2 Milliarden

Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 89 Kliniken, 128 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und sechs Präventionszentren. Jährlich werden in

Deutschland rund 5,6 Millionen Patienten behandelt, davon 4,4 Millionen

ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland 73.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro. Helios ist

Partner des Kliniknetzwerks „Wir für Gesundheit“. Sitz der Unternehmenszentrale

ist Berlin.

Quirónsalud betreibt 51 Kliniken, 71 ambulante Gesundheitszentren sowie rund

300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier

rund 15,4 Millionen Patienten behandelt, davon 14,6 Millionen ambulant.

Quirónsalud beschäftigt rund 37.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen

Umsatz von über drei Milliarden Euro.

Helios Deutschland und Quirónsalud gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Quelle: Pressemitteilung, 27.11.2020