Helios Mariahilf Klinik Hamburg mit neuem Klinikgeschäftsführer (Pressemitteilung).

Ab dem 1. November 2020 ist Johannes Rasche (37) neuer Klinikgeschäftsführer der Helios Mariahilf Klinik Hamburg. Er folgt auf Jan Jakobitz, der die Geschäftsführung am Helios Klinikum Aue übernimmt. Johannes Rasche ist Diplom-Kaufmann und arbeitet seit sechs Jahren für Helios. Er wechselt vom Helios

Hanseklinikum Stralsund nach Hamburg. Hamburg, 23. Oktober 2020. „Mit Johannes Rasche konnten wir einen engagierten

Klinikgeschäftsführer aus den eigenen Reihen gewinnen, der mit seinen

bisherigen Erfahrungen bei Helios umfangreiche Kenntnisse mitbringt. Er ist mit

der Krankenhauslandschaft in unserer Region bereits bestens vertraut“, sagt

Regionalgeschäftsführer Dr. Marc Baenkler. Johannes Rasche wird sich ab 1.

November 2020 als Klinikgeschäftsführer um alle wirtschaftlichen und

strukturellen Belange der Helios Mariahilf Klinik Hamburg kümmern und dafür

sorgen, die Klinik weiter auf dem eingeschlagenen Weg voran zu bringen. „Ich

wünsche Johannes Rasche viel Erfolg, reichlich Schaffenskraft und gutes

Gelingen bei seinen neuen Aufgaben und freue mich auf die weitere

Zusammenarbeit“, so Dr. Marc Baenkler.

Dieser Schritt mag überraschend kommen, zumal Jan Jakobitz erst im Juni die

Geschäftsführung der Mariahilf Klinik übernommen hat. „Es ist sicher nicht

optimal, dass sich die Helios Mariahilf Klinik Hamburg nach so kurzer Zeit

bereits wieder auf einen neuen Klinikgeschäftsführer einstellen muss“, weiß der

Regionalgeschäftsführer. „Doch mit Herrn Rasche kommt ein erfahrener,

erfolgreicher Geschäftsführer nach Hamburg.“ Nach Stationen als Assistent in

Cuxhaven und in der ENDO-Klinik Hamburg sowie als Klinikgeschäftsführer in

Wipperfürth und zuletzt in Kiel und Bad Schwartau hat er seit dem 1. April 2019

die Geschicke des Helios Hanseklinikum Stralsund verantwortet.

„Ich freue mich sehr auf meine kommenden Aufgaben und Möglichkeiten an der

Helios Mariahilf Klinik in Hamburg“, sagt Johannes Rasche. „Mit hochmotivierten

Kollegen und einer modernen medizinischen Ausstattung nimmt die Klinik eine

wichtige Stellung als Gesundheitsdienstleiter im Hamburger Süden ein.“

Quelle: Pressemitteilung, 23.10.2020