Helios Spital Überlingen mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Die Geschäftsführung des Helios Spitals Überlingen wird zum 1. August 2021 wechseln. Anthea Mayer, jetzige Klinikgeschäftsführerin des Spitals, hat sich entschieden, das Unternehmen Ende Juli 2021 zu verlassen und sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.

Zum 1. August 2021 wird Robert Brandner, derzeit Assistent der Helios Klinikgeschäftsführung in Pforzheim und Karlsruhe, diese Position übernehmen. „Ich freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle Aufgabe, auf die

Zusammenarbeit mit dem Team in Überlingen und mit ihm gemeinsam das Spital

weiterzuentwickeln“, so Robert Brandner, der sich gestern bei einem ersten

Besuch in Überlingen bereits einigen Mitarbeiter(innen) persönlich vorgestellt

hat.

„Herr Brandner hat in unseren Kliniken in Pforzheim und Karlsruhe zahlreiche

Projekte gesteuert und vorangetrieben und in seiner Position als Assistent der

Geschäftsführung wertvolle Arbeit geleistet. Nur ungern lassen die Pforzheimer

Herrn Brandner ziehen, freuen sich wie ich jedoch gleichzeitig über diesen

verdienten beruflichen Schritt. Wir wünschen ihm einen gelungenen Start und

viel Erfolg für seine neue Aufgabe als Klinikgeschäftsführer“, erklärt

Regionalgeschäftsführer Robert Möller.

Herr Brandner blickt auf zehn Jahre Berufserfahrung im Gesundheitswesen zurück.

Er startete seine berufliche Laufbahn bei der AOK und stieg dort innerhalb

seiner zehnjährigen Zugehörigkeit vom Sozialversicherungsfachangestellten zum

Assistenten der Geschäftsführung der AOK Hessen auf. Schwerpunkte seiner

Tätigkeit waren Prozessmanagement, Digitalisierung, Unternehmenspolitik- und

Unternehmenskommunikation.

Berufsbegleitend absolvierte Herr Brandner mehrere Studiengänge: Nach seinem

Bachelorabschluss mit Schwerpunkt Personal- und Organisationspsychologie an der

Fresenius Hochschule in Idstein stieg Herr Brandner in das Studium der

Gesundheitsökonomie an der EBS-Universität im Rheingau ein, das er ebenfalls

berufsbegleitend mit einem Master of Business Administration abschloss. Einige

seiner Fokusthemen hier waren Personalführung und Management im

Gesundheitswesen.

Seit 2020 arbeitet Herr Brandner als Assistent der Klinikgeschäftsführung an

den Helios Kliniken in Pforzheim und Karlsruhe. Hier unterstützt er bei einer

Vielzahl von Investitionsprojekten, bei der strategischen Aufstellung einzelner

Fachabteilungen, der Strukturierung der Abrechnungsprozesse sowie der

Vernetzung der beiden Helios Standorte Pforzheim und Karlsruhe.

„Der scheidenden Klinikgeschäftsführerin Anthea Mayer möchten wir für ihre

insgesamt vier Jahre Arbeit bei Helios, davon zwei Jahre in der Führung des

Helios Spital Überlingen, danken. Sie hat hier wichtige Projekte wie den

Brandschutz und Strukturverbesserungen der Bettenhäuser realisiert, die Klinik

auf einen stabilen Weg geführt und insbesondere in der Corona-Pandemie die

Fäden zusammengehalten“, so Robert Möller.

Die Zeit bis zum Wechsel nutzen beide nun zur Übergabe der Projekte und Pläne,

so dass ein nahtloser Übergang gewährleistet ist.

Quelle: Pressemitteilung, 18.06.2021