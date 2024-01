Kliniken Schmieder Heidelberg mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Seit Anfang Mai übernimmt Jörg Wegener, 46, die kaufmännische Führung des Klinikstandortes in Heidelberg als Geschäftsführer. Gemeinsam mit dem Medizinischen Geschäftsführer, Herrn Prof. Dr. Mircea Ariel Schoenfeld, wird er den größten Standort des Klinikunternehmens leiten. Jörg Wegener verantwortet zukünftig die gesamte operative und strategische

Führung der Kliniken Schmieder in Heidelberg mit 310 Betten, rund 500

Beschäftigten und jährlich über 3.000 Patienten, welche in allen Phasen der

neurologischen Rehabilitation behandelt werden.

Herr Wegener ist gelernter Anästhesie- und Intensivpfleger und absolvierte im

Anschluss ein Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Krankenhausmanagement.

Nach seinem Studium hat Herr Wegener umfangreiche Erfahrungen u.a. als

Verwaltungsdirektor, kaufmännischer Direktor und Geschäftsführer von

verschiedenen Krankenhäusern in Konzern- und Einzelunter-nehmen sammeln können.

Zuletzt war er als Geschäftsführer am St. Franziskus-Hospital in Köln tätig.

Paul-Georg Friedrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kliniken Schmieder

Stiftung & Co. KG heißt den neuen Geschäftsführer willkommen: „Ich freue mich,

dass wir mit Herrn Wegener einen erfahrenen Klinikmanager für unsere exzellent

aufgestellte Heidelberger Klinik gewinnen. Er wird diesen für unsere

Klinikgruppe wichtigen Standort gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Schoenfeld weiter

in eine erfolgreiche Zukunft führen.“ Jörg Wegener freut sich auf seine neue

Verantwortung in der traditionsreichen und auf neurologische Rehabilitation

spezialisierten Klinikgruppe: „Die Kliniken Schmieder genießen einen

hervorragenden Ruf, der weit über die Grenzen Deutschlands hinausgeht. Ich

freue mich, als Klinikgeschäftsführer nun mit ein Teil dieses hochengagierten

Teams sein zu dürfen und den Heidelberger „Speyererhof“ weiter auszubauen.“

Quelle: Pressemitteilung, 20.05.2020