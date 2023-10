Klinikum Bremen-Nord hat eine neue Leitung (Pressemitteilung).

Florian David Nolte übernimmt die Position des geschäftsführenden Direktors und folgt damit auf Birgit Hilmer, die zu April in Ruhestand geht. Das Klinikum Bremen-Nord hat eine neue

Leitung: Florian David Nolte wird ab sofort die Position des geschäftsführenden Direktors übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Birgit Hilmer an, die das Klinikum zum 1. April verlassen und

sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden wird. Bis dahin bleibt

Birgit Hilmer Mitglied des Direktoriums und wird so für einen reibungslosen

Übergang sorgen.

Florian David Nolte ist neu im Klinikverbund, aber mit den Herausforderungen

des Krankenhausalltags bestens vertraut. Der 38-Jährige war bisher

Geschäftsführer des Sana-Krankenhauses Hürth. Zuvor hatte er sowohl bei

konfessionellen als auch privaten Trägern bereits Erfahrung in

Führungspositionen gesammelt. Wie Krankenhäuser ticken, weiß der gebürtige

Münsteraner allerdings schon seit seiner Kindheit: Er stammt aus einer

Krankenhausfamilie – seine Mutter ist Krankenschwester, sein Vater im

Krankenhausmanagement tätig – und absolvierte bereits mit 14 Jahren sein erstes

Praktikum im Krankenhaus. Auch seinen Zivildienst leistete er im Krankenhaus.

Nach beruflichen Stationen in einem kirchlichen Krankenhaus in Hamm und bei

einem privaten Krankenhausträger in Lübeck wechselte er 2019 ins Rheinland –

und kehrt nun wieder in den Norden zurück.



Seine neue Heimat Bremen ist ihm bereits gut vertraut: seine Lebensgefährtin

arbeitet hier als Ärztin. Er sei schon immer gerne hergekommen, berichtet

Nolte: „Die Stadt hat eine hohe Lebensqualität und einfach ein cooles Flair.“

Umso mehr freue er sich, dass er nun die Leitung des Klinikums Bremen-Nord

übernehmen dürfe: „Das Klinikum Bremen-Nord hat nicht nur eine gute Größe,

sondern auch eine hervorragende medizinische Konstellation – also die besten

Voraussetzungen dafür, gute Medizin und Pflege anzubieten und dabei auch

wirtschaftlich erfolgreich zu sein.“ Er freue sich darauf, nun mit dem

Leitungsteam und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die erfolgreiche

Arbeit fortzusetzen und gemeinsam Neues aufzubauen. „Ein Krankenhaus ist ein

Ort, in dem ganz viel unterschiedliches Expertenwissen vereint ist. Gute

Kommunikation ist mir deshalb sehr wichtig. Denn wir können nur gemeinsam als

Team erfolgreich sein.“

Das Klinikum Bremen-Nord versorgt im Jahr etwa 40.000 Patientinnen und

Patienten. Das Krankenhaus bietet von der Geburtshilfe bis zur Geriatrie alle

medizinischen Leistungen an, die für die Menschen in Bremen-Nord und dem

niedersächsischen Umland wichtig sind. Seit 2016 verfügt das Klinikum über eine

Stroke Unit zur Behandlung von Schlaganfällen. Sie ist Bestandteil einer

wachsenden Neurologie-Klinik, die 2019 um eine Parkinsonambulanz erweitert

wurde. Außerdem ist das Klinikum als Traumazentrum zertifiziert. Insgesamt hat

das Klinikum Bremen-Nord rund 540 Betten und rund 970 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter.

Quelle: Pressemitteilung, 01.03.2021