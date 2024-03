Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide (KBR) mit neuer Medizinischer Geschäftsführerin (Pressemitteilung).

Dr. Kristin Drechsler folgt auf Prof. Dr. Tido Junghans. Neue medizinische Geschäftsführerin im KBR. Magistrat der Stadt Bremerhaven verstärkt Geschäftsführung des Klinikums. Dr. Kristin Drechsler ist ausgewiesene Expertin im Bereich Gesundheitsmanagement. Dr. Witiko Nickel ergänzt Klinikleitung als pflegerischer Geschäftsführer.

Kaufmännischer Geschäftsführer Thomas Kruse ist Sprecher der Geschäftsführung. Bremerhaven, 1. Februar 2021. Der Magistrat der Stadt Bremerhaven hat die Position der

medizinischen Geschäftsführung im Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide (KBR) nachbesetzt:

Dr. Kristin Drechsler (54) tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Tido Junghans (55) an, der im Februar 2020

aus gesundheitlichen Gründen aus diesem Amt ausgeschieden war. Zudem ergänzte der Magistrat

als Gesellschafter die Klinikleitung um die Position des pflegerischen Geschäftsführers.

„Prof. Dr. Junghans hat die medizinische Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren mit großer

Kompetenz, Weitsicht und Sensibilität vorangetrieben. Dafür gelten ihm unser großer Dank und

unsere höchste Anerkennung“, sagt Melf Grantz, Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven.

„Wir freuen uns, dass wir mit Frau Dr. Drechsler nun eine ausgewiesene Expertin im Bereich

Gesundheitsmanagement gewinnen konnten. Nach langer Vakanz dieser Position kann die

Geschäftsleitung den eingeschlagenen Weg nun gestärkt fortsetzen“, so Grantz weiter.

Drechsler studierte zunächst Medizin an der Freien Universität Berlin, anschließend arbeitete sie als

Chirurgin in der Allgemein-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Berufsbegleitend studierte sie Ökonomie,

Wirtschaftsmathematik und Betriebswirtschaft. 2001 wechselte sie ins Krankenhausmanagement.

Nach verschiedenen Stationen als Führungskraft und Geschäftsführerin in privaten, öffentlichen und

frei-gemeinnützigen Krankenhäusern war die promovierte Humanmedizinerin und Diplom-Kauffrau

zuletzt als stellvertretende Vorstandsvorsitzende für die medizinische Weiterentwicklung der

Mühlenkreiskliniken verantwortlich.

"Die medizinische Geschäftsführung im KBR zu übernehmen, erfüllt mich mit großer Freude. Mit dem

breiten Leistungsspektrum, kompetenten und engagierten Teams sowie der modernen medizinischen

Ausstattung nimmt das Haus eine herausragende Stellung in der Region ein. Es ehrt mich, den

erfolgreichen Weg gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen fortzusetzen zu dürfen. Dafür werde

ich mich mit all meiner Erfahrung und mit voller Kraft einsetzen", so Drechsler zu ihrem Start am KBR.

Neben der Neubesetzung der medizinischen Geschäftsführung wurde außerdem die Position des

pflegerischen Geschäftsführers neu geschaffen. Bereits zum 1. Januar 2021 hat Dr. Witiko Nickel (41),

bislang Pflegedirektor und Prokurist im KBR, diesen Verantwortungsbereich übernommen. Mit diesem

Schritt stärkt der Magistrat diesen strategisch wichtigen Bereich: „Die Pflege ist heute integraler

Bestandteil erfolgreichen Krankenhausmanagements. Deshalb wollen wir diesen Bereich noch mehr

als bisher in klinische sowie strategische Entscheidungen einbinden. Zudem müssen wir dem

Fachkräftemangel begegnen – Herr Dr. Nickel hat gezeigt, dass uns hier innovative und individuelle

Ansätze entscheidend weiterbringen können“, begründet Torsten Neuhoff, Bürgermeister und

Aufsichtsratsvorsitzender des KBR, die Personalentscheidung.

Kaufmännischer Geschäftsführer bleibt Thomas Kruse (53), der künftig zudem das Amt des Sprechers

der Geschäftsführung ausüben wird. Kruse ist seit 2012 Mitglied der Geschäftsführung, unter seiner

Leitung schreibt das KBR seit nunmehr sieben Jahren schwarze Zahlen. „Eine solide wirtschaftliche

Basis bleibt das Fundament für die erfolgreiche Weiterentwicklung des KBR, sowohl als Klinikum der

Maximalversorgung, aber auch als einer der größten Arbeitgeber in der Region. Mit der neu

aufgestellten Geschäftsleitung sehe ich das Klinikum nun bestens gerüstet – aus wirtschaftlicher,

ärztlicher und pflegerischer Perspektive“, resümiert Grantz.

Über das Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide

Wir sind das städtische Krankenhaus für Bremerhaven und die Region. Als Klinikum der

Maximalversorgung sichern wir die Gesundheitsversorgung für Stadt und Land - rund um die Uhr und

Tag für Tag. Mit rund 1.900 Mitarbeitern sind wir das größte Krankenhaus in der Unterweserregion.

Unseren Patienten bieten wir bestmögliche Versorgung mit 723 Betten, 14 Kliniken, 2 Instituten, einem

medizinischen Versorgungszentrum und einem mit externen Kardiologen betriebenen

Herzkatheterlabor. Jährlich werden ca. 26.000 Patienten stationär bei uns behandelt. Im gleichen

Zeitraum versorgen wir außerdem ca. 25.000 Patienten ambulant und ca. 37.000 Notfälle. Die

durchschnittliche Verweildauer aller stationären Patienten liegt bei 6,4 Tagen in unserem Haus.

Gesundheit braucht Zukunft: Deshalb sind wir einer der größten Ausbildungsbetriebe in Bremerhaven.

Neben den Berufen aus dem Gesundheitswesen, beispielsweise Gesundheits- und

Krankenpfleger/innen, Hebamme/Entbindungspfleger, medizinische Fachangestellte/r, Kauffrau/mann

im Gesundheitswesen, bilden wir auch Fachinformatiker/innen und Hauswirtschafter/innen aus. Als

akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen begleiten wir in unserem Haus zudem

Medizinstudenten auf ihrem Weg zum approbierten Arzt.

Quelle: Pressemitteilung, 01.02.2021