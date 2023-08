Klinikum Gütersloh mit neuem Kaufmännischen Direktor (Pressemitteilung).

Der 38-jährige ist seit Januar Nachfolger von Anne Reichenbach Seit Anfang Januar ist die Position des Kaufmännischen Direktors am Klinikum Gütersloh neu besetzt: Andreas Tyzak übernimmt künftig die kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Leitung des Krankenhauses.

In seiner Funktion erhält er zudem Prokura für die Klinikum Gütersloh gGmbH und ist Mitglied der Betriebsleitung. Andreas Tyzak tritt die Nachfolge von Anne

Reichenbach an, die die Funktion aus familiären Gründen niedergelegt hat und

seit Januar die Leitung des Finanzcontrollings übernommen hat und weiterhin als

Prokuristin der Medizinischen Versorgungszentren am Klinikum Gütersloh tätig

sein wird.

Andreas Tyzak ist 38 Jahre alt und lebt in Gütersloh. Vor seinem Dienstantritt

im Klinikum war er seit 2014 als Verwaltungsdirektor und

Generalbevollmächtigter im Evangelischen Krankenhaus Unna tätig. Zuvor

arbeitete er als Referent Recht sowie später als Geschäftsführer für den in

Gütersloh ansässigen Valeo-Verbund Evangelischer Krankenhäuser in Westfalen.

Nach einer Ausbildung zum Rettungssanitäter studierte er Jura in Osnabrück und

Budapest und absolvierte nach den beiden Staatsexamen einen Masterstudiengang

Medizinrecht in Düsseldorf.

Für ihn sei der Wechsel zum Klinikum Gütersloh eine neue berufliche

Herausforderung, so Tyzak: „Nach den diakonischen Strukturen bei meinen

früheren Arbeitgebern ist es spannend, nun für ein kommunales Krankenhaus tätig

zu sein, das in meinen Augen sowohl im medizinischen als auch im kaufmännischen

Bereich zukunftsfähig aufgestellt ist. Ich freue mich, die Weiterentwicklung

des Hauses von nun an mitgestalten zu dürfen.“

„Mit Andreas Tyzak haben wir einen hervorragenden Nachfolger für die Position

des kaufmännischen Direktors gefunden, der sich vor allem durch seine

vielfältigen und langjährigen Erfahrungen im Krankenhausbereich und im

Medizinrecht auszeichnet“, so Geschäftsführerin Maud Beste. „Ich danke Frau

Reichenbach – auch im Namen des Aufsichtsrats – ganz herzlich für ihren Einsatz

als Kaufmännische Direktorin und bin sehr froh, dass sie uns mit all ihrer

Erfahrung als Leiterin Finanzcontrolling und Prokuristin im MVZ erhalten

bleibt“, so Maud Beste.

Quelle: Pressemitteilung, 28.01.2019