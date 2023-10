Klinikum Potsdam: Ärztlicher Direktor erneut berufen (Pressemitteilung).

Zum 1. Januar 2021 übernimmt Dr. med. Christian Kieser für weitere fünf Jahre die Tätigkeit des Ärztlichen Direktors, die er seit Juni 2020 bereits ad interim ausgeführt hatte. Er bleibt zugleich Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Ernst von Bergmann. Dr. med. Christian Kieser zum

1. Januar 2021 als Ärztlicher Direktor berufen. Patienten stehen im Mittelpunkt. Medizin auf höchstem Niveau ist unser Selbstverständnis. Kieser bleibt Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Zum 1. Januar 2021 übernimmt Dr. med. Christian Kieser für weitere fünf Jahre

die Tätigkeit des Ärztlichen Direktors, die er seit Juni 2020 bereits ad

interim ausgeführt hatte. Er bleibt zugleich Chefarzt der Klinik für

Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Ernst von Bergmann.

Christian Kieser freut sich sehr auf die Aufgaben: „Ich danke der

Geschäftsführung des Klinikum Ernst von Bergmann für das Vertrauen. Gemeinsam

mit den Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich mit aller Kraft der

Weiterentwicklung des Klinikums widmen. Große Herausforderungen liegen vor uns.

Es gilt das Krankenhaus der Zukunft zu gestalten, das am Gemeinwohl orientiert

und der Daseinsvorsorge verpflichtet ist. Die Patienten stehen stets im

Mittelpunkt. Medizin auf höchstem Niveau ist unser Selbstverständnis,

attraktive Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Klinikums unser Anspruch. In einer Kultur des Miteinanders, der Wertschätzung

und des gegenseitigen Respekts werden wir diese Entwicklungen voran bringen.

Soziale Werte, medizinisches Handeln, betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten

und gesellschaftliche Erwartungen sind nicht als Gegensätze sondern als ein

Bedingungsgefüge zu begreifen. In diesem Spannungsfeld ist es die Aufgabe der

ärztlichen Direktion gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die fachliche

Expertise einzubringen und die wesentlichen Impulse zu setzen. Dieses Amt

bedeutet für mich eine große Ehre und Verpflichtung zugleich“.



Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt ist ebenfalls erfreut: „Auf Grund der sehr

guten Zusammenarbeit der vergangenen Monate haben wir uns ausdrücklich

gewünscht, dass Dr. Christian Kieser weiterhin die Funktion des Ärztlichen

Direktors ausfüllt. Wir freuen uns, dass wir ihn für weitere fünf Jahre

gewinnen konnten. Gemeinsam mit Herrn Kieser ist es unser Anliegen, den

begonnenen Veränderungsprozess fortzuführen und die großen medizinischen und

wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen – das ist eine große Aufgabe.

Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg und freuen uns auf die weitere

Zusammenarbeit.“



Der aus Bozen in Südtirol stammende 60-jährige Facharzt für Psychiatrie und

Psychotherapie sowie Facharzt für Neurologie ist verheiratet und Vater von zwei

erwachsenen Kindern. Er hat in Wien Medizin studiert. Nach einem Jahr in der

Inneren Medizin im Krankenhaus Bozen und einem Jahr Anästhesie am

Universitätsklinikum in Bologna entschied er sich für die Psychiatrie. Seine

Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Neurologie

absolvierte er in Erlangen und Triest, die Psychotherapiequalifikation erwarb

er in München und Heidelberg. Daran anschließend war er viele Jahre als

Oberarzt im Vivantes Klinikum Neukölln/Berlin tätig.



Seit 2007 ist er Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am

Klinikum Ernst von Bergmann.



Herr Dr. Kieser ist u.a. Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für

Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) und

Sprecher des Arbeitskreises der Chefärzte der Kliniken für Psychiatrie und

Psychotherapie im Allgemeinkrankenhaus in Deutschland (ackpa). Er ist seit

vielen Jahren psychiatriepolitisch engagiert und bundesweit in vielen Gremien

und Netzwerken aktiv.

Quelle: Pressemitteilung, 04.12.2020