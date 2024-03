MEDIAN Klinik Bad Sülze mit neuer Kaufmännischer Leitung (Pressemitteilung).

Physiker, IT-Experte und Unternehmensentwickler steht nun an der Verwaltungsspitze der MEDIAN Klinik Bad Sülze. Liebhaber der Ostsee zog es aus der Schweiz nach Mecklenburg-Vorpommern. Thomas P. Haeck heißt der neue kaufmännische Leiter der MEDIAN Klinik Bad Sülze. Für den

studierten Diplom-Physiker, der seit 1. Dezember offiziell die Nachfolge von Manja Fink angetreten hat, war die Stelle an der Rehabilitationsfachklinik für Orthopädie, Rheumatologie, Neurologie und

Geriatrie ein Glücksfall. „Ich bin gebürtiger Rheinländer aus der Nähe von

Köln, meine Eltern kamen aber aus Pommern und ich habe viele schöne Momente

meiner Kindheit bei meinem Opa und meinem Onkel in Kiel verbracht. Die Ostsee

war für mich immer ein Traumziel”, erzählt der 64-Jährige. Schon rund einen

Monat ist Thomas P. Haeck jetzt als Chef der Verwaltung im Amt, hat die Klinik

bereits im Sondereinsatz als Corona-Hilfskrankenhaus erlebt und gesteuert.

Seine Bilanz der ersten 30 Tage fällt trotz der Ausnahmesituation sehr positiv

aus: „Die Klinik hat großes Potenzial und wir bilden ein tolles, tragfähiges

Team. Das haben wir gerade in den vergangenen Tagen bewiesen. Ich bin hier sehr

positiv aufgenommen worden und freue mich, schon bald die nächsten Aufgaben für

die Zukunft angehen zu können.“ Dazu gehört vor allem der weitere Auf- und

Ausbau der technischen Infrastruktur des Hauses.

Multitalent mit internationaler Erfahrung

Dafür ist Thomas P. Haeck mit seiner beruflichen Erfahrung genau der Richtige.

Auf insgesamt 36 Jahre Berufserfahrung, davon 19 Jahre im internationalen

Bereich, kann er verweisen. Nach seinem Studium bekleidete der Diplom-Physiker

viele Jahre Stellen in der Forschung und Industrie, darunter als

Softwareentwickler, IT-Referent, Projektmanager im EDV-Bereich, Ressortleiter

und Unternehmensentwickler. Sein beruflicher Weg führte ihn quer durch

Deutschland, später nach Rumänien und schließlich in die Schweiz. Dort war er

in seiner vorerst letzten Position Leiter der Stabsabteilung

Unternehmensentwicklung bei einer führenden Rehaklinik in Davos. Die Nähe zur

Medizin und zu Mecklenburg-Vorpommern ergab sich für ihn das erste Mal im Jahr

2012 als er Dezernent für Informationstechnologie an der Universitätsmedizin in

Rostock wurde. „Meine Frau ist Ärztin und hatte damals eine Stelle an der

Universitätsmedizin in Rostock angenommen. Ich bin mitgekommen und habe dort

fast drei Jahre die IT-Abteilung geleitet. Da habe ich auch gemerkt, dass mir

der medizinische Bereich und Mecklenburg-Vorpommern sehr am Herzen liegen. Nun

bin ich schon fast zehn Jahre der Branche treu geblieben.” An seiner neuen

Stelle überzeugt den Kaufmännischen Leiter auch die Unternehmenskultur von

MEDIAN, die durch sehr offene Kommunikationswege zur Unternehmensleitung

geprägt ist. „Das möchte ich auch für Bad Sülze erreichen“, erklärt Thomas P.

Haeck seine Philosophie. „Ich verstehe Management vor allem als die Aufgabe,

meinem Team ein gutes Arbeiten zu ermöglichen. Gemeinsam können wir die Klinik,

die bereits gut am Markt positioniert ist, im Sinne unserer Patienten für die

Zukunft weiterentwickeln und noch besser machen.”

Neuen Lebensmittelpunkt gefunden

Persönlich hat der zweifache Großvater nach seinem Weggang aus der Schweiz auch

seinen neuen Lebensmittelpunkt in Mecklenburg-Vorpommern gefunden: „Meine Frau

arbeitet in Wismar als Ärztin und ich in Bad Sülze. Das passt gut zusammen.”

Das Paar hat eine neue Bleibe in der Nähe von Wismar. Von dort pendelt Thomas

P. Haeck derzeit jeden Tag 100 Kilometer nach Bad Sülze. „Meine Enkel, sie sind

7 und 11 Jahre, kommen mich oft in Wismar besuchen. Sie lieben das Land und das

Meer genauso wie ich. Darüber hinaus gehe ich in meiner Freizeit meiner Passion

für das Lesen nach und probiere gerne neue Gesellschaftsspiele aus. Das macht

mit meinen Enkeln natürlich besonders viel Spaß.”

Quelle: Pressemitteilung, 22.01.2021