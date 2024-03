MEDIAN Klinik Gyhum mit neuem Kaufmännischen Leiter (Pressemitteilung).

Michael Ennenbach hat im Dezember die Verwaltungsspitze der Fachklinik für Orthopädie, Geriatrie und Neurologie übernommen. Der erfahrene Verwaltungschef will die Klinik am Markt künftig noch passgenauer positionieren.

Eine positive Bilanz seiner ersten 30 Tage im Amt zieht der neue Kaufmännische

Leiter der MEDIAN Klinik Gyhum, Michael Ennenbach. Der 54-Jährige hatte Anfang

Dezember die Position von Klaus Kurre übernommen und steht jetzt an der

Verwaltungsspitze der Fachklinik für Orthopädie, Geriatrie und Neurologie. „Ich

bin in Gyhum sehr gut aufgenommen worden“, erklärt der staatlich geprüfte

Betriebswirt. „Die Klinik hat ein ausgesprochen kompetentes und freundliches

Team, ein hervorragendes Ärztekollegium und ein sehr hohes Qualitätsniveau.“

Dass es Michael Ennenbach ausgerechnet zu MEDIAN zog, ist kein Zufall. „MEDIAN

hat mich schon mein ganzes Leben begleitet”, erklärte der gebürtige

Bielefelder. „Ich habe bereits meinen Zivildienst in der MEDIAN Klinik am Park

in Bad Oeynhausen absolviert, war später an der MEDIAN Klinik am Burggraben und

der MEDIAN Klinik Flachsheide in Bad Salzuflen stellvertretender

Abteilungsleiter. Umso mehr freue ich mich jetzt, wieder zu MEDIAN

zurückgekehrt zu sein.” Perspektivisch wird Michael Ennenbach Mitte 2021 auch

die kaufmännische Leitung der MEDIAN Klinik Wilhelmshaven übernehmen. Sein Ziel

ist es, mittelfristig in Gyhum die Potenziale der drei Fachbereiche Orthopädie,

Geriatrie und Neurologie mit speziellen Leistungsangeboten noch besser als

bisher am Markt zu positionieren.

Umfangreiche Erfahrungen als Verwaltungsleiter

Michael Ennenbach bringt für seine neue Position sehr umfangreiche Erfahrungen

mit. Nach seinem Studium in Herford war er zunächst Abteilungsleiter in der

Patientenverwaltung von zwei Kliniken in Ostwestfalen-Lippe, bevor er 2003 zum

ersten Mal Verwaltungsdirektor in Bad Oeynhausen wurde. Danach bekleidete er

zwei Stellen als Kaufmännischer Direktor und Mitglied der Geschäftsführung,

zuletzt beim Medizinischen Zentrum für Gesundheit MZG-Westfalen in Bad

Lippspringe mit vier Reha-Kliniken, wo er mehr als elf Jahre die Leitung der

Verwaltung innehatte. „Die neue Doppelposition bei MEDIAN bietet für mich nach

diesen Jahren jetzt noch einmal eine attraktive Perspektive und eine

Herausforderung, der ich mich gern stelle“, freut sich der neue Kaufmännische

Leiter.

Sportlich und künstlerisch unterwegs

Persönlich hat sich Michael Ennenbach bereits in Gyhum gut eingelebt. Der

zweifache Familienvater pendelt allerdings vor allem am Wochenende die 200

Kilometer in seine Westfälische Wahlheimat Bad Salzuflen, wo er seit 35 Jahren

lebt. „Ich bin ein ausgesprochener Familienmensch, habe mir aber vorgenommen,

die Gegend rund um Gyhum im Frühjahr näher zu erkunden”, erklärt der

leidenschaftliche Motorradfahrer und Hobby-Fotograf. Auch ansonsten ist Michael

Ennenbach sportlich sehr aktiv. Schon bald kann man ihn, wenn das Wetter

mitspielt, auch auf Golf- und Tennisplätzen der Region treffen.

Quelle: Pressemitteilung, 15.01.2021