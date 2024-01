MEDIAN Kliniken Region Mitte mit neuem Geschäftsbereichsleiter (Pressemitteilung).

Peer Kraatz verstärkt seit dem 1. Mai 2020 das Team der MEDIAN Kliniken als neuer Geschäftsbereichsleiter für die Region Mitte; diese umfasst Hessen und das nördliche Rheinland-Pfalz. Er folgt damit auf Thomas Bold, der das Unternehmen Anfang des Jahres verlassen hatte. Der studierte Diplomökonom Peer Kraatz ist seit mehr als 20 Jahren in leitenden

Positionen im Gesundheitswesen tätig und war zuletzt seit mehreren Jahren als

Geschäftsführer für die Gräflichen Kliniken im nordrhein-westfälischen Bad

Driburg verantwortlich. Neben dem Reha- ist ihm auch der Akutbereich vertraut.

So war er unter anderem Verwaltungsdirektor der Paracelsus-Klinik am Silbersee

in Hannover sowie Geschäftsführer der Niedersächsischen Staatsbad Nenndorf

Betriebsgesellschaft.

Der 50-Jährige Vater zweier Kinder startete bei MEDIAN aufgrund der andauernden

Corona-Pandemie in einer besonders herausfordernden Zeit. „Die Kliniken hatten

sich bereits sehr gut aufgestellt, unter anderem mit umfassenden Hygiene- und

Versorgungskonzepten“, sagt Peer Kraatz. „Diesen hohen Standard gilt es

aufrechtzuerhalten und wo nötig auszubauen. Darüber hinaus plane ich, so

schnell es die Corona-Situation zulässt, unsere Einrichtungen mit ihren Teams

sowie die Kostenträger kennenzulernen.“ Zahlreiche Ansprechpartner kennt der

erfahrene Manager bereits aus seiner bisherigen Tätigkeit: „Das erleichtert

vieles.“

Noch bis Ende September wird Andreas Finkel, der die Geschäftsbereichsleitung

seit Jahresbeginn kommissarisch übernommen hatte, den Übergang begleiten und

seine Kenntnisse über die Kliniken, Systeme und Prozesse bei MEDIAN an Peer

Kraatz weitergeben.

Quelle: Pressemitteilung, 22.05.2020