Neue Geschäftsführung der Asklepios-Klinik Weißenfels und in der Region Sachsen / Sachsen-Anhalt

15. Feb. 2021WeißenfelsBöttinger

Die Ernennung der neuen Geschäftsführungen für Klinik und Region sind ein

deutliches Bekenntnis der Asklepios Kliniken Gruppe sowohl zum Standort

Weißenfels als auch zum Standort Mitteldeutschland. „Gerade in dieser Region

sind gut funktionierende und zukunftssichere Kliniken ein wesentlicher

Standortfaktor der Daseinsfürsorge, das zeigt nicht zuletzt die

Pandemie-Situation der letzten Monate“, erklärt Jana Uhlig, ab 1. April 2021

neue Regionalgeschäftsführerin für Sachsen und Sachsen-Anhalt. „Eine erfahrende

Führung ist dabei das A und O. Umso dankbarer sind wir, mit Hannah Gilles eine

Geschäftsführerin gewinnen zu können, die die Weißenfelser Klinik bereits aus

ihrer Tätigkeit als Klinikmanagerin gut kennt.“

Hannah Gilles begann ihre Weißenfelser Laufbahn im Oktober 2019 als

Klinikmanagerin. Zuvor hatte sie seit 2015 einige berufliche Stationen bei den

Helios Kliniken absolviert. Seit April 2020 ist Hannah Gilles Prokuristin der

Asklepios Klinik Weißenfels und hatte in dieser Rolle bereits ihre Vorgängerin

Jana Uhlig vertreten. Zum 1. April 2021 wird sie nun zur Geschäftsführerin der

Klinik ernannt. „Ich bedanke mich sehr für das mir entgegengebrachte Vertrauen

und freue mich, nunmehr als Geschäftsführerin die erfolgreiche Arbeit der

letzten Monate fortsetzen zu können“, erklärt Hannah Gilles. „Wir haben

insbesondere 2020 sehr viel investiert; der DaVinci ist da nur ein Beispiel; um

unserer Rolle als Experten für die Gesundheit im Burgenlandkreis gerecht zu

werden. In diesem Jahr werden wir weiter die Versorgung für die Region

ausbauen, mit einem Fokus auf unsere Pflegekräfte, mit versierten Medizinern

und einem immer besseren Service rund um unsere Patientinnen und Patienten.“

