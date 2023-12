Neuer Geschäftsführer für die St. Marien-Hospital Lüdinghausen GmbH (Pressemitteilung).

Zum 1. Juni 2021 übernimmt Johannes Simon als Geschäftsführer die Verantwortung für die St. Marien-Hospital Lüdinghausen GmbH und wird damit Nachfolger von Tim Richwien, der bereits am 1. August 2020 innerhalb des Verbundes der St. Franziskus-Stiftung als

Geschäftsführer an das Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup gewechselt ist.

Herr Simon ist 31 Jahre alt. Er hat Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule

Koblenz und der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt studiert und mit

dem Master of Science (M.Sc.) abgeschlossen. Während dieser Zeit vertiefte Herr

Simon seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse auch in Frankreich und Kanada.

Nach Stationen in einer großen, international tätigen Unternehmensberatung und

bei Krankenhausträgern in konfessioneller und privater Trägerschaft ist Herr

Simon derzeit stellvertretender Verwaltungsdirektor der Bergman Clinics

Mosel-Eifel-Klinik in Bad Bertrich und des angeschlossenen Bergman Clinics

MVZ.

Simon ist verheiratet und Vater eines im Januar geborenen Sohnes. „Mit

Übernahme der Verantwortung für das St. Marien-Hospital Lüdinghausen möchten

meine Familie und ich in das Münsterland umziehen, gerne nach Lüdinghausen oder

ins nähere Umfeld dieser so schönen Stadt“, schwärmt der zukünftige

Geschäftsführer schon jetzt von seiner baldigen Wahlheimat.

Herr Simon verfügt über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und fachlicher

Erfahrung aus seinen bisherigen beruflichen Stationen. Herr Simon freut sich

auf seine neue Aufgabe, den durch seine Vorgänger erfolgreich bereiteten Weg

für die St. Marien-Hospital Lüdinghausen GmbH und die gute Zusammenarbeit mit

den weiteren Häusern der St. Franziskus-Stiftung in der Region fortsetzen und

mit gestalten zu können.

„Wir freuen uns, mit Herrn Simon einen ausgezeichneten Geschäftsführer für das

Hospital gefunden zu haben. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit

zusammenhängenden Infektionsschutzvorgaben können wir Herrn Simon Anfang Juni

nur im kleinen Kreis begrüßen. Herr Simon wird sich jedoch unter Einhaltung der

Corona-Schutzmaßnahmen im weiteren Jahresverlauf persönlich allen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den einzelnen Abteilungen vorstellen“, so

Burkhard Nolte, der als Regionalgeschäftsführer in den letzten Monaten für die

Leitung des Hauses verantwortlich war.

Gesellschafter des Hospitals, Direktorium sowie alle Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Klinik wünschen dem neuen Geschäftsführer viel Erfolg und

Gottes Segen für seine Aufgabe als Geschäftsführer und freuen sich schon jetzt

auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Quelle: Pressemitteilung, 01.04.2021