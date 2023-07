Neuer Kaufmännischer Leiter in der Mühlenbergklinik Bad Malente (Pressemitteilung).

Seit dem 16. Juni 2020 ist Johannes Struck neuer Kaufmännischer Leiter der Mühlenbergklinik - Holsteinische Schweiz. Gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor, Dr. Friedrich Schroeder, leitet er nun die Geschicke der Reha-Klinik der Deutschen Rentenversicherung Nord in Bad Malente-Gremsmühlen. Struck hat nach seinem Studium

der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Gesundheitswirtschaft und Management ab 2010 zunächst als

Controller beim Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) gearbeitet. 2017

wechselte er in die Geschäftsführende Direktion, wo er als Klinikmanager der

Kliniken für Radiologie und Neuroradiologie, Strahlentherapie und

Nuklearmedizin am Campus Kiel, sowie für die Institute für Pathologie am Campus

Kiel und Lübeck tätig war.

"Als gebürtiger Malenter habe ich die Mühlenbergklinik seit längerem im Blick

und freue mich, nun ihre erfolgreiche Zukunft mitgestalten zu können", sagt

Johannes Struck.

Die Mühlenbergklinik mit den Schwerpunkten Orthopädie, Kardiologie und

Verhaltensmedizin verfügt über 311 Rehabilitationsbetten und bietet stationäre

und ambulante Leistungen an.

Quelle: Pressemitteilung, 17.07.2020