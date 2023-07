Ortenau Kliniken Lahr-Ettenheim und Wolfach mit neuer Pflegedirektorin (Pressemitteilung).

Im Rahmen einer Feierstunde in der Kapelle des Ortenau Klinikums in Lahr hat Ortenau Klinikum-Geschäftsführer Christian Keller am Donnerstag (8. August 2019) die neue Pflegedirektorin an den Ortenau Kliniken Lahr-Ettenheim und Wolfach, Kathleen Messer, offiziell in ihr Amt eingeführt. Kathleen Messer hat

die neue Aufgabe bereits im Juni von Hans-Jürgen Kargoll übernommen, der in den

Ruhestand getreten ist.

Vor zahlreichen Gästen aus dem Kreistag, dem Gesundheitsbereich sowie

Kolleginnen und Kollegen des Ortenau Klinikums betonte Keller, die neue

Pflegedirektorin bringe „beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit

als leitende Führungskraft mit.“ Ihre hohe fachliche Qualifikation, die

langjährige Erfahrung in Führungsaufgaben und Kompetenz im Pflegemanagement

qualifiziere die neue Pflegedirektorin bestens für die großen Herausforderungen

im Pflegebereich. Keller wünsche der neuen Kollegin einen erfolgreichen

Einstieg und gutes Gelingen. Auch der Lahrer Bürgermeister Tilmann Petters

freute sich in seinem Grußwort, dass die neue Pflegedirektorin „den Weg nach

Lahr“ gefunden habe. Aus seiner Zivildienstzeit wisse er, was in der Pflege

geleistet werde. Der Pflegeberuf verdiene hohe Anerkennung. In kurzen

Dankesworten betonte Kathleen Messer ihre Freude über die neue Aufgabe. Sie

wolle mit „kreativen und innovativen Ideen“ die anstehenden Herausforderungen

in der Pflege angehen, den Kolleginnen und Kollegen mit Offenheit begegnen und

kommunizieren sowie den Nachwuchs für den Pflegeberuf begeistern.

Die in Köthen (Sachsen-Anhalt) geborene Kathleen Messer ist ausgebildete

Gesundheits- und Krankenpflegerin und hat berufsbegleitend ein Studium im

Bereich des Pflegemanagements absolviert. Ihre berufliche Laufbahn begann

Messer als Gesundheits- und Krankenpflegerin an den Kliniken der Stadt Köln

gGmbH. In den Jahren 2006 bis 2013 übernahm sie erste Führungsaufgaben als

stellvertretende und kommissarische Stationsleitung. 2013 wurde ihr die

Pflegedienstleitung an den Kliniken der Stadt Köln übertragen. Im Jahr 2018

wechselte sie als stellvertretende Pflegedirektorin an das St. Antonius

Hospital Eschweiler bevor sie ihre neue Aufgabe am Ortenau Klinikum übernahm.

Kathleen Messer verantwortet als leitende Führungskraft in den Ortenau Kliniken

Lahr-Ettenheim und Wolfach einen Bereich mit insgesamt rund 500 Beschäftigten

im Pflegedienst. Zu ihren wichtigsten Aufgaben zählen, die gesetzlichen Pflege-

und Qualitätsvorgaben zu sichern, die Prozesse im Pflegebereich strategisch

auszurichten und zu steuern sowie das mittlere Management der Stations- und

Funktionsleitungen zu führen und weiterzuentwickeln. Außerdem ist sie als

Pflegedirektorin gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor und dem

Verwaltungsdirektor Mitglied der jeweiligen Klinikleitung.

