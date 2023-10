Regionalgeschäftsführerin übernimmt operative Leitung im MEDICLIN Herzzentrum Lahr (Pressemitteilung).

Am 12. Oktober 2020 übernimmt die neue Regionalgeschäftsführerin des Offenburger Klinikkonzerns MEDICLIN, Dr. Ute Haase, zusätzlich die operative Führung im MEDICLIN Herzzentrum Lahr. Die aktuelle Kaufmännische

Direktorin Kathrin Heuing verabschiedet sich in Mutterschutz und anschließende Elternzeit. Dr. Haase ist seit dem 1. Juli des

Jahres Regionalgeschäftsführerin für die Region Südwest und vervollständigte

damit die Führungsriege des deutschlandweiten Konzerns.

Seit 2012 hatte Haase Führungspositionen bei Mitbewerbern der MEDICLIN inne und

leitete in dieser Zeit auch schon ein renommiertes Herzzentrum. Als promovierte

Ärztin bringt die 49-Jährige außerdem ein profundes Verständnis für die Abläufe

in einer Klinik wie dem Herzzentrum Lahr mit. Voraussichtlich bis Anfang

Oktober 2021 wird Haase nun die operative Leitung des MEDICLIN Herzzentrum Lahr

übernehmen.

„Ich bedanke mich bei Frau Heuing für ihr außerordentliches Engagement für

unsere Einrichtung. Sie hat das Haus in den letzten beiden Jahren mit ihrer

aufgeschlossenen und professionellen Art mit großem Erfolg geleitet und

wichtige strategische Entscheidungen mit initiiert. Ich freue mich auf die

Aufgaben im Herzzentrum in Lahr und möchte ein offenes Ohr für die Anliegen der

Mitarbeiter haben. Die Projekte, die Frau Heuing angestoßen hat, werde wir als

Klinikleitung in den nächsten Monaten weiterentwickeln“, so Haase. „Besonderes

Augenmerk werden wir hierbei auf die enge Zusammenarbeit mit den umliegenden

Krankenhäusern haben.“



Über das MEDICLIN Herzzentrum Lahr

Das MEDICLIN Herzzentrum Lahr vereint unter einem Dach die Klinik für Herz-,

Thorax- und Gefäßchirurgie sowie die Klinik für Innere Medizin und Kardiologie

und die Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Das 1994 eröffnete

Herzzentrum verfügt über 75 Betten. Hier sind rund 320 Mitarbeiter beschäftigt.

Zum MEDICLIN-Standort Lahr gehört neben dem MEDICLIN Herzzentrum Lahr auch das

MEDICLIN MVZ Lahr/Baden.

Über MEDICLIN

Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 36 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und

neun Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über knapp 8.500 Betten/

Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.500 Mitarbeiter.

In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative

Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende

Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und

Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und

Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren

individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN – ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

