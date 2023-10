St. Anna Klinik Löhningen mit neuem Klinischen Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Gebürtiger Löninger bringt viel Know-how und Erfahrung mit. Seit dem 1. November ist Martin Herbes Klinischer Geschäftsführer der St. Anna Klinik. Damit trägt der Diplom-Pflegewirt (FH) und Diplom-Kaufmann (FH) die Verantwortung für alle operativen Geschäftsabläufe der Klinik und den klinischen Betrieb, zu dem u. a.

Medizin, Pflege, Funktionsbereiche und Administration gehören. Unterstützt wird er vom langjährigen

Verwaltungsdirektor Eberhard Ficker und Manfred Janknecht, Referatsleiter

Personalwesen.

In kleiner Runde begrüßte Matthias Bitter, Geschäftsführer der Krankenhäuser

Quakenbrück und Löningen, den neuen Kollegen herzlich im Führungsteam. „Bei

Ihnen laufen ab jetzt alle Fäden zusammen und ich bin sicher, dass Sie die

anspruchsvollen Aufgaben hervorragend meistern werden. Sie bringen viel

Erfahrung und Know-how mit, um die St. Anna Klinik erfolgreich zu führen.“

Martin Herbes kommt gebürtig aus Vinnen bei Löningen und lebt derzeit mit

seiner Familie in Sögel. Er ist gelernter Krankenpfleger, seine Ausbildung

absolvierte er auch in Löningen. Es folgten Tätigkeiten in Hamm, u. a. als

Assistenz der Pflegedienstleitung. Martin Herbes nahm ein berufsbegleitendes

Studium an der katholischen Fachhochschule in Osnabrück zum Diplom-Pflegewirt

(FH) auf. Bedingt durch sein Interesse an ökonomischen Prozessen folgte

ebenfalls berufsbegleitend der Abschluss als Diplom-Kaufmann (FH). Martin

Herbes war darüber hinaus in Sögel als Pflegedienstleitung, in der Osnabrücker

Paracelsusklinik als Pflegedienstleitung sowie bis 2020 im Klinikum Emden als

Personalleiter, Prokurist sowie stellvertretender Geschäftsführer tätig.

„Für mich ist es ein wenig, als ob ich nach Hause komme“, so Herbes bei der

offiziellen Begrüßung im Löninger Krankenhaus. Das Krankenhaus habe schon immer

eine wichtige Rolle für ihn gespielt, hier sei er geboren. „Jetzt freue ich

mich auf die neue Herausforderung als Klinischer Geschäftsführer und hoffe auf

gute Zusammenarbeit.“ Während der Einarbeitungsphase wolle er zunächst mit

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch kommen, um so zu erfahren,

wo er besonders unterstützen und helfen könne.

Auch die Ärztliche Direktorin Dr. Angelika Hemmen-Funk begrüßte den neuen

Geschäftsführer und wünschte ihm eine gute Aufnahme in der Klinik. Sie sei

sicher, dass Martin Herbes die Tätigkeit in Löningen Freude machen werde: „In

der Anna Klinik haben wir äußerst motivierte und kompetente Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter mit denen die Zusammenarbeit viel Spaß macht.“ Herzliche

Wünsche zum Start sprachen auch Eberhard Ficker, Manfred Janknecht sowie

Susanne Siemer (Mitarbeitervertretung) aus.



Quelle: Pressemitteilung, 04.11.2020