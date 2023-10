St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH: Neuer MHG-Verwaltungsdirektor ist begeistert vom Team (Pressemitteilung).

Am 1. März 2021 hat Bernd Siegmund – nach nur kurzer Vakanz auf der Position – seinen Dienst als neuer Verwaltungsdirektor im Marienhospital Gelsenkirchen und Mitglied des MHG-Direktoriums angetreten. Und obwohl erst wenige Tage vor Ort, hat er schon erste Eindrücke an neuer Wirkungsstätte sammeln können: „Ich bin total überrascht und gleichzeitig erfreut, mit welcher Offenheit ich hier

aufgenommen wurde. Und mich beeindruckt, mit wie viel Engagement hier an der

Zukunft des größten Krankenhauses in Gelsenkirchen gearbeitet wird.“

Bernd Siegmund (34) war zuvor als Geschäftsführer und Betriebsleiter des

SANA-Krankenhauses in Radevormwald tätig und kommt mit ganz viel Schwung,

Energie und einigen Ideen in den Leistungsverbund der St. Augustinus

Gelsenkirchen GmbH. Für Bernd Siegmund, den gebürtigen Nürnberger und aktuell

mit seiner Familie in Remscheid lebenden Krankenhauspraktiker, ist der

berufliche Schritt nach Gelsenkirchen ein logischer und folgerichtiger Schritt.

Bernd Siegmund: „Das Marienhospital Gelsenkirchen ist eine Institution. Es ist

ein großes Haus und ein Haus mit großer Bedeutung für die Stadt, für die

Nachbarstädte und den St. Augustinus-Leistungsverbund. Ich freue mich auf die

Zusammenarbeit im Direktorium und auf die Potentiale im Haus, die ich gerne mit

unterstützen und weiter fördern möchte. Und ich freue mich auf die

Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen, den Entscheidern und mit allen

Kolleginnen und Kollegen im Leistungsverbund. Kurz: Ich freue mich auf

Gelsenkirchen!“

Quelle: Pressemitteilung, 10.03.2021