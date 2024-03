St. Joseph Krankenhauses und Franziskus-Krankenhauses Berlin mit neuem Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer des St. Joseph Krankenhauses und des Franziskus-Krankenhauses in Berlin (Pressenachricht).

Ab April 2024 übernimmt Florian Kell die Geschäftsführung der St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof GmbH, der gemeinsamen Trägergesellschaft des St. Joseph Krankenhauses und des Franziskus-Krankenhauses Berlin. Zudem wird er Co-Geschäftsführer der gemeinsamen MVZ GmbH, der Schule für Gesundheitsberufe GmbH sowie der zum Krankenhaus gehörenden Servicegesellschaft. Er tritt damit die Nachfolge von Tobias Dreißigacker an, der bereits im Sommer 2023 zum Geschäftsführer des Elisabeth Vinzenz Verbundes ernannt wurde.

Florian Kell wechselt von Helios, wo er zuletzt das Klinikum Emil von Behring samt angegliedertem MVZ und weiteren Unternehmen der ambulanten Gesundheitsversorgung leitete. Von 2013 bis 2019 war Florian Kell Geschäftsführer der Helios Klinik Köthen und der Helios Klinik Bad Gandersheim. Seine Konzernkarriere begann er 2012 als Assistent der Geschäftsführung in der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim.

Florian Kell: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben mit viel Gestaltungsmöglichkeiten rund um die baulichen Planungen und das Zusammenwachsen der beiden Häuser St. Joseph Krankenhaus und Franziskus-Krankenhaus am gemeinsamen Standort in Berlin Tempelhof. Das St. Joseph als größtes katholisches Krankenhaus Berlins genießt medizinisch einen hervorragenden Ruf, das Franziskus-Krankenhaus ergänzt diesen durch seine Fachbereiche. Möglich machen dies die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich empfinde große Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit ihnen - und natürlich auf mein neues Führungs-Team. Wir haben viel zu tun.“

Tobias Dreißigacker, Geschäftsführer Elisabeth Vinzenz Verbund: „Ich freue mich, dass wir Florian Kell als erfahrenen Geschäftsführer für das St. Joseph- und das Franziskus-Krankenhaus gewinnen konnten. Zudem bedanke ich mich herzlich bei den Direktorien und allen Mitarbeitenden beider Krankenhäuser dafür, dass sie die herausfordernde Zeit des Übergangs bis zur Neubesetzung der Geschäftsführung in den vergangenen Monaten seit meiner Bestellung zum Verbundgeschäftsführer so umsichtig und tatkräftig mitgestaltet haben.“

Dr. Sven U. Langner, Geschäftsführer Elisabeth Vinzenz Verbund: „Wir begrüßen Herrn Kell herzlich in seiner neuen Funktion für unsere beiden Berliner Krankenhäuser und damit auch in der großen Gemeinschaft des Elisabeth Vinzenz Verbundes. Für seine neuen Aufgaben in unseren beiden Berliner Standorten und deren Zusammenwachsen am Standort des St. Joseph Krankenhauses in Berlin-Tempelhof wünschen wir Herrn Kell viel Erfolg und Gottes Segen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und neue Impulse in diesen wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten.“

Quelle: Pressenachricht, 25.03.2024