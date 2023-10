Uniklinikum Dresden mit neuem Kaufmännischen Vorstand (Pressemitteilung).

Frank Ohi übernimmt zum 1. April die Position des Kaufmännischen Vorstands am Uniklinikum Dresden. Solide wirtschaftliche Lage und Attraktivität als Arbeitgeber bilden Basis für weiterhin lebendigen Innovationsgeist. Mit Beginn des Monats April wird Frank Ohi sein Amt

als neuer Kaufmännischer Vorstand des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden übernehmen. Er folgt auf Janko Haft, der diese Vorstandsposition vor einem Jahr interimistisch übernommen hatte. Der studierte Betriebswirt Frank Ohi bringt eine breite

Expertise im Krankenhausmanagement mit. In den vergangenen zehn Jahren

verantwortete er die Neuausrichtung der Elblandkliniken mit den Standorten

Meißen, Radebeul und Riesa. Beleg für sein erfolgreiches Wirken sind die

positiven Jahresergebnisse des Klinikverbundes. Auf diese Expertise des

45-Jährigen setzen der Aufsichtsrat sowie der Medizinische Vorstand des

Dresdner Uniklinikums. Die Ausgangsposition ist gut. Die solide finanzielle

Basis der Hochschulmedizin Dresden sichert die Handlungsspielräume, die zur

Fortführung des erfolgreichen Kurses notwendig sind.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und über das Vertrauen, das mir der

Aufsichtsrat, die Auswahlgremien und nicht zuletzt mein Kollege im Vorstand,

Professor Albrecht, entgegenbringen“, sagt Frank Ohi. „In den vergangenen zehn

Jahren habe ich in den Elblandkliniken Konzepte für die Zukunft des Hauses mit

Herzblut auf den Weg gebracht und hatte damit wirtschaftlich gute Erfolge, wie

das jüngste Konzernergebnis von über zehn Millionen Euro bestätigt. Das gibt

mir ein gutes Gefühl für die Zukunft dieser Gruppe und die Kraft, mich nun auf

die neuen Herausforderungen in Dresden konzentrieren.“

„Ich habe Frank Ohi in den vergangenen Jahren als kompetenten Klinikmanager

kennen und schätzen gelernt. Uns eint die Idee, dass eine stabile und

qualitativ hochwertige Versorgung der Patientinnen und Patienten nur im Rahmen

von Netzwerken und in einem fairen Miteinander der einzelnen Krankenhäuser

gelingen kann“, sagt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des

Dresdner Uniklinikums. „Wir haben viele Gemeinsamkeiten, die wir in den

kommenden Jahren im Sinne der Hochschulmedizin Dresden nutzen können. An

Herausforderungen wird es uns nicht mangeln. Dabei denke ich weniger an die

pandemiebedingten Gegebenheiten, sondern an die Dynamik, die mit der

Weiterentwicklung unseres Hauses verbunden ist. Die in den beiden vergangenen

Jahrzehnten erarbeitete Exzellenz in Krankenversorgung, Forschung und Lehre

erlaubt keinen Stillstand!“

Der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ergänzt: „Frank Ohi

bringt die besten Voraussetzungen für die kaufmännische Leitung des Dresdner

Universitätsklinikums mit. Ich bin froh, dass es gelungen ist, einen

ausgewiesenen Fachmann für diese Aufgabe zu gewinnen. Die Universitätsklinika

übernehmen in immer stärkerem Maße Verantwortung für unsere Gesundheit, sowohl

in medizinischer als auch in organisatorischer Hinsicht. Das beweisen sie in

der Pandemie gerade jeden Tag. Diese Verantwortung braucht auch eine

strategische Begleitung und eine solide finanzielle Basis, die Frank Ohi in den

nächsten Jahren weiterentwickeln kann. Er kann dabei auf ein sehr gutes

Fundament bauen, das im vergangenen Jahr in den Händen des kommissarischen

kaufmännischen Vorstands Janko Haft lag. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er in

dieser Übergangszeit bereit war, diese Verantwortung zu übernehmen und dies so

hervorragend geleistet hat. Glücklicherweise bleibt Herr Haft dem Uniklinikum

in seiner Funktion als Leiter des Geschäftsbereichs Logistik und Einkauf auch

weiter erhalten. Herrn Ohi wünsche ich für die neue Aufgabe alles Gute und

immer eine glückliche Hand. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

„Ich komme in ein hervorragend aufgestelltes Haus, das nicht nur

Supra-Maximalversorger ist, sondern im bundesweiten Vergleich auf fast allen

Fachgebieten an der Spitze steht. Das war für mich ausschlaggebend“,

unterstreicht Frank Ohi, der als Allein-Vorstand der Elblandkliniken Stiftung &

Co. KG für vier Krankenhäuser und vier Tochterunternehmen verantwortlich war.

Mit etwa 3.000 Mitarbeitern und 1.000 Betten hält das kommunale Unternehmen

seit vielen Jahren erfolgreich eine Spitzenposition in der ostsächsischen

Krankenhauslandschaft.

Mit den besten Köpfen Innovationsgeist des Uniklinikums lebendig halten

„Durch die gemeinsame Arbeit im Corona-Cluster Dresden-Ostsachsen und durch

viele Projekte vorher – unter anderem das 2014 gegründete MediNetS – kenne ich

das Uniklinikum bereits gut“, so Frank Ohi weiter. Als neuer Kaufmännischer

Vorstand schätzt er die Ausgangslage für die anstehenden Herausforderungen

positiv ein: „Trotz der Pandemie finde ich am Universitätsklinikum eine solide

finanzielle Basis vor. Sie verschafft uns einen Handlungsspielraum, mit dem

sich die Hochschulmedizin Dresden auch künftig erfolgreich weiterentwickeln

kann.“ Eine wichtige Aufgabe werde es sein, das Fundament für die

Personalsituation auch in Zukunft weiter auszubauen. An einer guten personellen

Aufstellung mit den richtigen Personen an den richtigen Stellen hänge fast

alles. Das Dresdner Uniklinikum müsse ein attraktiver Arbeitgeber bleiben und

um die besten Köpfe ringen. Nur so lasse sich der Innovationsgeist des Hauses

weiter lebendig halten.

Frank Ohi ist es in einem ersten Schritt nun wichtig, alle Bereiche der

Hochschulmedizin Dresden kennenzulernen, sich deren Leistungen anzuschauen,

auch in Hinblick auf Effizienz und Ergebnisorientierung. „Für mich steht die

konsequente Weiterentwicklung des Universitätsklinikums im Fokus“, erklärt

Frank Ohi. „Das ist mit dem Anspruch verbunden, Spitzenmedizin und

Spitzenforschung fortzuführen. Stillstand ist keine Option. Wir müssen

vorangehen!“ Hierzu gehören bauliche Aktivitäten und die IT. Insbesondere mit

dem Blick auf die zunehmend knappen Personalressourcen ist es die Rolle der

Informationstechnologie, Prozesse zu unterstützen, transparent zu machen und

vor allem zu vereinfachen. Daher wird sich der neue Kaufmännische Vorstand

dafür stark machen, Verbundlösungen zu implementieren, um leistungsfähig zu

bleiben.

Pandemie als Nagelprobe und Erfahrungsschatz

Seit April 2020 hatte Janko Haft das Amt des Kaufmännischen Vorstandes inne.

Mit dem Antritt von Frank Ohi wird Janko Haft seine ursprüngliche Funktion als

Leiter des Geschäftsbereiches Logistik und Einkauf am Dresdner Uniklinikum

wieder übernehmen. „Herr Haft hat mir vom ersten Tag an in der schwierigen Zeit

der Pandemie verlässlich zur Seite gestanden“, dankt Prof. Michael Albrecht

seinem scheidenden Vorstandskollegen. „Wir haben im vergangenen Jahr sehr

flexibel und klug interagiert und teilweise extrem schnell entscheiden müssen.

Hier auf einen Kollegen mit einem so großen Erfahrungsschatz vertrauen zu

können, empfinde ich als großes Privileg.“

„Trotz meiner langjährigen Tätigkeit am Haus hat mich das Amt als

Kaufmännischer Vorstand in dieser Krisenzeit enorm gefordert“, sagt Janko Haft.

„Dass wir als Universitätsklinikum so erfolgreich agieren konnten, ist auch ein

Beleg für die hervorragende Vertrauensbasis im Vorstand selbst, aber auch

gegenüber dem Dekanat der Medizinischen Fakultät sowie allen Kliniken und

Instituten, der Verwaltung als auch in der Belegschaft.“ Dies werde seine

Arbeit als Geschäftsbereichsleiter und als Geschäftsführer der

Universitätsklinikum Dresden Service GmbH auch weiterhin prägen.

Quelle: Pressemitteilung, 31.03.2021