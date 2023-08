Universitätsmedizin Mainz mit neuem Kaufmännischen Vorstand (Pressemitteilung).

Die Universitätsmedizin Mainz hat seit dem 1. Januar einen neuen Kaufmännischen Vorstand: PD Dr. med. Christian Elsner. Heute fand die feierliche Amtsübergabe von seinem Vorgänger

Dr. Hans-Jürgen Hackenberg statt. Privatdozent Dr. Elsner kommt vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, wo er zuletzt kaufmännischer Direktor am Campus Lübeck war.



Mit PD Dr. med. Christian Elsner übernimmt jemand die kaufmännische Leitung der

Universitätsmedizin, der sowohl Medizin als auch International Management

studiert hat – beides in Leipzig. Als Kaufmann hat er in verschiedenen

Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sowie im Bereich

Krankenhausgeschäftsführung umfangreiche Erfahrung gesammelt. Zuletzt war der

45-Jährige am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) als kaufmännischer

Direktor am Campus Lübeck tätig. Dieses Amt hatte er seit 2010 inne. Mit dem

„IBM&UKSH Innovation Hub“ leitete er zudem ein groß angelegtes Projekt zur

Umsetzung digitaler Innovationen im Gesundheitswesen.

„Die Universitätsmedizin Mainz birgt viele kaufmännische Herausforderungen.

Daher freue ich mich, dass der Aufsichtsrat der Universitätsmedizin dem

Vorschlag der Personalfindungskommission gefolgt ist und wir heute Privatdozent

Dr. Elsner offiziell in seinem neuen Amt begrüßen dürfen“, sagt der

Aufsichtsratsvorsitzende der Universitätsmedizin Mainz,

Wissenschaftsstaatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro. „Wir sind überzeugt,

dass wir mit ihm einen engagierten und kompetenten Experten gewinnen konnten.“

„Ich heiße PD Dr. Elsner in der Universitätsmedizin Mainz und in seinem Amt

herzlich willkommen“, so der Vorstandsvorsitzende und Medizinische Vorstand der

Universitätsmedizin Mainz Univ.-Prof. Dr. Norbert Pfeiffer. „Ich freue mich auf

eine engagierte und enge Zusammenarbeit, in der er mit seiner vielfältigen

Expertise dazu beitragen wird, gemeinsam mit dem gesamten Vorstand die

Universitätsmedizin Mainz für die Zukunft gut aufzustellen.“

PD Dr. Christian Elsner betont „Mein neues Amt erachte ich gleichermaßen als

Herausforderung wie als Chance, die Zukunft mit zu gestalten. Es gilt, die

Universitätsmedizin Mainz gemeinsam mit allen Beteiligten weiter zu entwickeln,

den Konsolidierungsprozess weiter voranzubringen und das hier vorhandene sehr

gute Potential an Ideen und Mitarbeitern für die Zukunft zu nutzen.“

Der Aufsichtsrat der Universitätsmedizin Mainz hatte PD Dr. Christian Elsner im

September 2018 zum neuen Kaufmännischen Vorstand bestellt. Der 45-Jährige

Mediziner und Kaufmann folgt auf Dr. Hans-Jürgen Hackenberg, der die Geschäfte

seit dem 01. Februar 2018 im Rahmen einer Interimslösung geführt hatte und

dessen Amtszeit nach Abschluss des ordentlichen Nachbesetzungsverfahrens wie

geplant endete.

Weitere Informationen:

Bildunterzeile (v.l.n.r.): Marion Hahn (Pflegevorstand), Staatssekretär Prof.

Dr. Salvatore Barbaro (Vorsitzender des Aufsichtsrates), Univ.-Prof. Dr. med.

Ulrich Förstermann (Wissenschaftlicher Vorstand), Univ.-Prof. Stefan

Müller-Stach (Vizepräsident für Forschung der Johannes Gutenberg-Universität

(JGU) Mainz), Dr. Hans-Jürgen Hackenberg (bisheriger Kaufmännischer Vorstand

der Universitätsmedizin Mainz), Uwe Jerusalem (Vorsitzender des Personalrats

der Universitätsmedizin Mainz), Univ.-Prof. Dr. med. Norbert Pfeiffer

(Vorstandsvorsitzender und Medizinischer Vorstand der Universitätsmedizin

Mainz) und Univ.-Prof. Dr. Georg Krausch (Präsident der Johannes

Gutenberg-Universität Mainz) begrüßen PD Dr. med. Christian Elsner (4.v.l.) in

seinem neuen Amt als Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz.

Quelle: Thomas Böhm (Universitätsmedizin Mainz)



