Vivantes Klinikum Neukölln mit neuem interimistischen Geschäftsführenden Direktor (Pressemitteilung).

Christian Straub ist seit dem 1. April 2020 interimistischer Geschäftsführender Direktor am Vivantes Klinikum Neukölln, dem größten Vivantes Standort. Zuletzt war Straub bei den Sana Kliniken Berlin-Brandenburg beschäftigt. Er folgt auf Dr. Johannes Danckert, der in der Konzerngeschäftsführung den Bereich

Klinikmanagement interimistisch übernommen hat.

Der studierte Klinikmanager Christian Straub bringt umfangreiche Erfahrungen im

Krankenhausmanagement von Regel- und Maximalversorgern mit. In den vergangenen

fünf Jahren war er in unterschiedlichen Leitungspositionen bei den Sana

Kliniken Berlin-Brandenburg tätig, davor 12 Jahre lang im Helios-Konzern, wo er

zuletzt das Helios Klinikum in Berlin-Buch leitete.

Christian Straub, interimistischer Geschäftsführender Direktor am Vivantes

Klinikum Neukölln: „Ich freue mich, in diesen besonders herausfordernden Zeiten

meine berufliche Erfahrung am größten Vivantes Standort einbringen zu können.

Auch die strategische Weiterentwicklung des Klinikum Neukölln mit seinen vielen

Bauvorhaben ist eine große Aufgabe, die ich gern gemeinsam mit meinen neuen

Kolleginnen und Kollegen angehe.“

Dr. Johannes Danckert, interimistischer Geschäftsführer Klinikmanagement und

Regionaldirektor Süd/West: „Mit Christian Straub konnten wir für das Klinikum

Neukölln einen äußerst erfahrenen Klinikmanager mit umfassender Expertise

gewinnen. Gerade in dieser unruhigen Phase ist das ein gutes Zeichen für

Vivantes und damit auch für die Gesundheitsversorgung der Berlinerinnen und

Berliner.“

Vivantes Klinikum Neukölln: Eines der größten Krankenhäuser Berlins

Das Vivantes Klinikum Neukölln ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung und

mit mehr als 1.200 Betten eines der größten Krankenhäuser Berlins. Mit den zwei

Rettungsstellen, zahlreichen Zentren und den von renommierten Spezialistinnen

und Spezialisten geführten mehr als 25 Fachabteilungen bietet das Haus ein

Behandlungsspektrum wie ein Universitätsklinikum.

Quelle: Pressemitteilung, 07.04.2020