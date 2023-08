Wechsel in der Geschäftsführung der Helios Kliniken Mittelweser (Pressemitteilung).

Nach etwas mehr als eineinhalb Jahren wird Thomas Clausing die Geschäftsführung der Helios Kliniken Mittelweser aufgeben, um sich in der Gesellschaft Helios Health internationalen Aufgaben zu widmen. Die Nachfolge wird ab dem 1.5.2021 durch Christian Thiemann angetreten, der derzeit noch als kaufmännischer

Direktor bei der DIAKOVERE tätig ist.

Ab Mai wird alles anders: Klinikgeschäftsführer Thomas Clausing gibt seinen

Posten in den Helios Kliniken Mittelweser auf, um sich neuen beruflichen

Herausforderungen zu widmen. Clausing hatte den Posten im September 2019

angetreten und die Kliniken in Nienburg und Stolzenau seither nicht nur

erfolgreich geführt, sondern auch zukunftsweisend ausgerichtet. Zu nennen ist

hier nicht nur sein Einsatz für den Bau einer Betriebskita, sondern auch die

geplante Fusion der beiden Kliniken auf den Standort Nienburg. „Thomas Clausing

hat eine großartige Arbeit geleistet. Gerade auch in der sich am Anfang seiner

Tätigkeit anbahnenden Corona-Krise hat er eine besondere Weitsicht gezeigt“,

betont Franzel Simon, Regionalgeschäftsführer für die Region Nord des Helios

Konzerns. Clausing hatte nicht nur den klinikinternen Krisenstab ins Leben

gerufen, sondern war auch Teil des Pandemiestabs des Landkreises Nienburg. Die

enge Abstimmung mit dem Landrat und dem Gesundheitsamt war für ihn

unerlässlich. Gemeinsame Projekte waren u.a. die Errichtung des

Behelfskrankenhauses in der ersten Welle der Pandemie sowie des Abstreich- und

letztendlich auch des Impfzentrums. Der 32-Jährige war vor allem auch bei den

Mitarbeitern sehr beliebt und wurde nicht zuletzt für seine offene und

kommunikative Art geschätzt.

Ganz von der Helios-Bildfläche verschwinden wird er aber nicht: „Als Executive

Director der Gesellschaft Helios Health sowie als Leiter des Bereiches Business

Development Ambulant Care werde ich mich auf internationaler Ebene um das

Ambulante Geschäft bei Helios kümmern. Dies ist eine Herausforderung, auf die

ich mich sehr freue“, so Clausing. Leicht fällt ihm der Weggang jedoch nicht.

„Die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in den Helios Kliniken Mittelweser

wird mir fehlen. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kliniken

in Nienburg und Stolzenau von Herzen. Mit ihrer Expertise, ihrem Engagement und

ihrer Professionalität haben wir unsere Krankenhäuser gemeinsam vorangebracht,

um unseren Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten“, erläutert

Clausing. Besonders dankt er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür, dass

sie in der Corona-Krise und gerade auch in den letzten Monaten der hohen

Infektionszahlen so zusammengehalten haben und sich immer wieder neuen

Hygienevorgaben angepasst haben.

Auch Nachfolger Christian Thiemann freut sich auf die Arbeit mit den

Kolleginnen und Kollegen der Helios Kliniken Mittelweser. „Vor uns stehen noch

viele Aufgaben und auch die Corona-Krise ist noch nicht ganz überwunden. Doch

ich bin mir sicher, dass wir alle Herausforderungen gemeinsam schaffen werden.

Ich freue mich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen“, betont der

37-Jährige.

Thiemann ist kein unbekanntes Gesicht im Helios-Konzern. Als gelernter

Gesundheits- und Krankenpfleger begann er in 2013 parallel zu seinem

berufsbegleitenden Management-Studium das Trainee-Programm im Bereich

Management des Helios Konzerns. Ab 2016 war er zunächst als Assistent und

später als Standortleiter und Geschäftsführer diverser Helios Kliniken tätig.

Seine aktuelle Position als kaufmännischer Direktor der DIAKOVERE Krankenhaus

gGmbH hat er seit 2019 inne.

„Wir freuen uns, dass wir mit Christian Thiemann einen so kompetenten und

engagierten Kollegen für die Geschäftsführung der Helios Kliniken Mittelweser

gewinnen konnten“, so Simon. „Thomas Clausing wünschen wir für seine neue

Position in der Helios Health viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass er auch

dort eine herausragende Leistung erbringen wird.“

Quelle: Pressemitteilung, 04.03.2021