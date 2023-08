Sachsen-Anhalt: Versorgungslücken im Angebot für psychisch Kranke (Ministeriums f. Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt).

Studie: Bessere Vernetzung der Hilfen für psychisch Erkrankte notwendig

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt ist mehr als ein Drittel der Bevölkerung von

psychischen Erkrankungen betroffen. Das Hilfenetz, das sie in Anspruch nehmen

können, ist regional sehr unterschiedlich eng geknüpft. Das zeigt eine Studie

zur Versorgung von psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen auf, die

im Auftrag des Landes entstanden ist. Sie fordert kommunale Psychiatrieplanung

insbesondere in den Landkreisen ein, um Angebote besser aufeinander

abzustimmen, Teilhabe Betroffener zu fördern und Selbsthilfe zu unterstützen.

Sozialministerin Petra Grimm-Benne: „Empfohlen wird nicht, eine Vielzahl neuer

Einrichtungen zu schaffen. Es geht um Vernetzung, Kooperation und verbindliche

Koordination, damit Angebote auch gefunden werden.“ Darum soll auch in einem

nächsten Schritt ein „Digitaler Wegweiser zur psychiatrischen Versorgung“ in

Sachsen-Anhalt entstehen, der es ermöglicht, passende Versorgungsangebote und

Hilfen schnell und einfach über eine Website zu finden.

Die Kölner Gesellschaft für Forschung und Beratung im Gesundheits- und

Sozialbereich (FOGS) gibt in ihrer mehr als 200-seitigen Studie einen

detaillierten Überblick über klinische und ambulante Angebote zwischen Altmark

und Burgenlandkreis und stellt Handlungsempfehlungen auf. Erstmals seit mehr 20

Jahren liegt damit eine umfassende Untersuchung der psychiatrischen Strukturen

im Land vor. Das Fazit: In Sachsen-Anhalt sind trotz schwieriger Ausgangs- und

Rahmenbedingungen gute Schritte zur Versorgung psychisch kranker und seelisch

behinderter Menschen gegangen worden. Dabei ist die Angebotsstruktur aber

regional sehr unterschiedlich entwickelt. Es gebe, so die Autoren um Prof.

Rudolf Schmid, wenig kommunale niedrigschwellige Angebote und vergleichsweise

wenig Koordination und Steuerung. Hier sei anzusetzen.

Ein Schwerpunkt solle auf die Versorgung betroffener Kinder, Jugendlicher und

junger Erwachsener gelegt werden. „Das heißt zum Beispiel, die Schnittstellen

zwischen Erziehungs- und Jugendhilfe, Schule und therapeutischem System zu

verbessern“, so Grimm-Benne bei der Vorstellung zentraler Ergebnisse vor

Fachleuten in Magdeburg. Die Studie zeigt dabei auch bekannte Defizite auf: So

fehlen Fachärzte und Fachärztinnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Landesweit seien nur 20 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte tätig, in fünf

Landkreisen gibt es gar keine Niederlassung. Grimm-Benne: „Darum kommt es auch

zu stationären Behandlungen, wo diese vermeidbar wären.“

Auch mehr Begegnungsstätten für psychisch Kranke und familienübergreifende

Konzepte werden eingefordert. Es fehle z.B. an Hilfen für Kinder von psychisch

kranken Menschen. Daneben nehmen die Themen Arbeit und Selbsthilfe breiten Raum

in der Studie ein.

Die Studie war in einem breiten Prozess vorbereitet worden, in den Expertinnen

und Experten aus dem ganzen Land einbezogen waren, darunter auch

Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige. Die Analyse wurde durch zwölf Workshops

ergänzt. Grimm-Benne: „Die Ergebnisse werden helfen, die Situation der Menschen

mit einer psychischen Erkrankung zu verbessern. Wir haben mit den

Handlungsempfehlungen einen wichtigen Schlüssel dazu in die Hand bekommen.“

Einige Forderungen sollen über das Psychiatriegesetz umgesetzt werden, das in

diesem Jahr novelliert wird. So wird es Psychiatriekoordinatorinnen und

-koordinatoren, Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher geben,

gemeindepsychiatrische Verbünde sollen geschaffen werden. Über weitere

Umsetzungsschritte soll im breit diskutiert werden.

Quelle: Ministeriums f. Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt, 23.01.2019