Neuer Vorstand bei den AKG-Kliniken (Pressemitteilung).

Dr. Matthias Bracht (Hannover) als Vorstandsvorsitzender für weitere drei Jahre

bestätigt

Dr. Götz Brodermann (Cottbus) und Dr. Axel Fischer (München) mit neuen Impulsen

für die Verbandsarbeit

Weiterentwicklung des AKG-Benchmark soll Versorgungsrolle der kommunalen

Großkrankenhäuser transparent machen

Nach der Vereinsgründung im Jahr 2017 standen zum Ende des Jahres 2020 die

ersten turnusgemäßen Vorstandswahlen in der „Allianz Kommunaler

Großkrankenhäuser“ e.V. (AKG-Kliniken) an. Im Rahmen ihrer virtuellen

Mitgliederversammlung und des erforderlichen Umlaufverfahrens haben die

Mitglieder für Beständigkeit und Aufbruch zugleich gesorgt.

Mit Dr. Matthias Bracht wurde der bestehende Vorstandsvorsitzende in seinem Amt

bestätigt. Auch Dr. Eibo Krahmer (Berlin) wird sein Engagement für die Belange

der kommunalen Großkrankenhäuser in Deutschland als erster stellvertretender

Vorsitzender weiter fortsetzen. Dr. Thomas Menzel (Fulda) übernimmt die Rolle

des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden von Dirk Balster, der aufgrund

seiner beruflichen Veränderungen auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand

ausscheidet. Als Vorstandsmitglied der ersten Stunde hat Balster einen

wesentlichen Beitrag für den Aufbau und die Wahrnehmung der AKG-Kliniken mit

ihrer Präsenz in Berlin geleistet. „Wir danken Herrn Balster für den

umfassenden Einsatz beim Aufbau der Vereinsstrukturen und sein energisches

Eintreten für eine klare politische Positionierung der kommunalen

Maximalversorger“, fasst Dr. Bracht den Dank der Mitglieder zusammen.

Mit Dr. Götz Brodermann und Dr. Axel Fischer wurden zwei neue Vertreter in den

Vorstand gewählt, die für die weitere Etablierung und Professionalisierung der

AKG im politischen Diskurs neue Impulse setzen wollen. „Die aktuelle Lage

unserer Krankenhäuser zeigt, dass die kommunalen Maximalversorger das Rückgrat

der Gesundheitsversorgung in einer sehr heterogenen und unstrukturierten

Krankenhauslandschaft bilden. Als homogene Gemeinschaft mit den relevanten

Ressourcen wollen wir Treiber und Taktgeber medizinischer und pflegerischer

Themen in der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung werden“,

begründet Dr. Fischer sein Engagement für die AKG-Kliniken. Und Dr. Brodermann

ergänzt: „Dieses Engagement sind wir unseren Patientinnen und Patienten sowie

unseren Mitarbeitenden schuldig.“

Gleichzeitig haben die Mitglieder den Vorschlag des Vorstandes zur

Weiterentwicklung des AKG-Benchmark bestätigt. Umfassende Datengrundlagen und

fundierte Analysen sind seit jeher das Herzstück der Zusammenarbeit zwischen

den Großkrankenhäusern, die sich bereits vor über 20 Jahren zusammengefunden

haben. Bisher lag der Fokus der Datenerhebung mit Kennzahlen aus den Bereichen

Medizincontrolling, Finanzcontrolling und Personalcontrolling auf dem

gegenseitigen Vergleichen und voneinander lernen. Zusammen mit einem neuen

Partner werden die bisher eigenständigen Benchmarkmodule zusammengeführt und

weiterentwickelt. Mit modernen Datenmodellen und Analysemethoden entsteht so

ein einzigartiges Simulationswerkzeug. „Als zentrale Player in unseren Regionen

gestalten wir maßgeblich die Gesundheitsversorgung und sind entscheidender

Wirtschaftsfaktor. Dafür brauchen wir faire Rahmenbedingungen. Mit dem neuen

Benchmark können wir zukünftig die Auswirkungen und Implikationen von

regulativen Veränderungen besser analysieren und schneller adaptieren. Das

stärkt unsere Rolle in der Versorgung vor Ort und in der politischen

Auseinandersetzung auf allen Ebenen“, fasst Dr. Menzel die Bedeutung eines

modernen Analysewerkzeuges zusammen. Durch die Verknüpfung der verschiedenen

Datenquellen und Zeitreihen können Veränderungen und ihre Auswirkungen auf

nahezu alle relevanten Bereiche des Krankenhausbetriebes simuliert werden. Im

Fokus steht dabei immer die dringend notwendige Transparenz über die

spezifischen Versorgungsrollen der Kliniken. „Wir kommunale Kliniken sind auch

dort, wo andere nicht sind und übernehmen Verantwortung für die stationäre und

immer häufiger auch für die ambulante medizinische Versorgung in ganz

Deutschland – von der Grundversorgung bis zur Spitzenmedizin. Das wollen wir

zukünftig noch stärker auf Basis konkreter Daten transparent machen“, gibt Dr.

Krahmer die Richtung für die Datenanalyse vor.

Mit dem Abschluss der Aufbauarbeiten verabschiedet sich mit Helmut Schüttig

nach langjähriger Tätigkeit in verschiedenen Positionen, zuletzt als

Geschäftsführer der AKG-Kliniken, ein zentraler Treiber und Vordenker der Idee

für einer starken Gemeinschaft der kommunalen Großkrankenhäuser in den

Ruhestand. Den Staffelstab hat er bereits im Sommer an seinen Nachfolger, Nils

Dehne, übergeben. „Ohne den außergewöhnlichen persönlichen Einsatz von Herrn

Schüttig für die Idee eines eigenen Verbandes und die kommunale

Versorgungsverantwortung wären wir heute nicht in der Lage unsere Kenntnisse

und Positionen zielgerichtet in die politische Meinungsbildung einzubringen.

Das ist für uns eine große Verantwortung, die wir kontinuierlich nutzen und

ausbauen werden“, bedankt sich Dehne bei seinem Vorgänger. Das Team der

AKG-Kliniken wird seit Oktober durch Christoph Schulze als neuem Leiter der

Geschäftsstelle in Berlin verstärkt.

Quelle: Pressemitteilung, 13.01.2021