Pandemie-Ausgleich für Reha-Einrichtungen muss zeitnah umgesetzt werden (BV Geriatrie).

Der aktuelle Änderungsantrag der Regierungsfraktionen zum GPVG-Entwurf sieht zwecks pandemiebedingter Anpassungen individuelle Vergütungsverhandlungen vor. Angesichts der wirtschaftlichen Situation der Reha-Einrichtungen begrüßt der Bundesverband Geriatrie diesen Ausgleich. Statt aufwändiger Verhandlungen sind

allerdings zeitnahe Hilfen das Gebot der Stunde, um der sehr angespannten

Situation der Reha-Einrichtungen gerecht zu werden.

Der Bundesverband Geriatrie befürwortet den Vorschlag der

Regierungsfraktionen, im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der

Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG) rückwirkend ab 1. Oktober 2020

Corona-bedingte Ausgleichszahlungen für Reha-Einrichtungen vorzusehen. „Nachdem

die von uns vertretenen geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen im neuen

Krankenhauszukunftsgesetz nicht berücksichtigt wurden, wuchsen unsere

Befürchtungen hinsichtlich ihrer weiteren Handlungsfähigkeit während der

Corona-Pandemie“, erläutert Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des

Bundesverbandes Geriatrie e.V. in Berlin. Die ohnehin angespannte

wirtschaftliche Situation habe sich durch pandemiebedingte Erlösausfälle und

erhöhte Schutzanforderungen dramatisch verschärft.

Pauschale Vergütung statt individueller Verhandlungen

Angesichts des aktuellen Handlungsbedarfs ist es – so van den Heuvel –

allerdings nicht sinnvoll, die entsprechenden Verhandlungen jedem Träger

individuell aufzubürden. Dies stellt sowohl für die Einrichtungen als auch für

die Krankenkassen einen hohen organisatorischen und zeitlichen Aufwand dar.

Deshalb sei die notwendige kurzfristige Umsetzbarkeit in die Praxis mehr als

zweifelhaft. „Dringend geboten sind stattdessen sofortiger Ausgleich und

finanzielle Hilfen, die als pauschalierte Zahlungen und Abschläge ohne weitere

Verzögerung realisiert werden könnten“, so van den Heuvels Appell.

In ihrem Änderungsantrag schlagen die Fraktionen von CDU/CSU und SPD vor, dass

die Krankenkassen und die Träger der Reha-Einrichtungen ihre

Vergütungsvereinbarungen vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021 anpassen

können. Damit sollen pandemiebedingte Mehraufwände bei Personal- und Sachkosten

sowie fehlende Einnahmen durch Minderbelegungen ausgeglichen werden und die

Leistungsfähigkeit der Einrichtungen erhalten bleiben. Darüber hinaus soll es

dem Bundesministerium für Gesundheit gegebenenfalls möglich sein, diese Frist

durch Rechtsverordnung bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern, wenn der

Bundesrat dem zustimmt.

Quelle: BV Geriatrie, 16.11.2020