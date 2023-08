vdek zu TSVG-Anhörung - Terminservice- und Versorgungsgesetz (Stellungnahme).

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) sieht in dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) viele gute Regelungen, die die Versorgung der Versicherten verbessern.

Allerdings werde die Versorgung auch teurer, schreibt der Verband in seiner Stellungnahme anlässlich der Anhörung des TSVG am 16.1.2019 im Deutschen Bundestag. Erwartet werden

Mehrausgaben von etwa 1,8 Milliarden Euro.

vdek unterstützt bessere Termin- und Wartezeiten sowie Digitalisierung

Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek betonte: „Wir unterstützen die

Regelungen zur Verbesserung der Termin- und Wartezeitensituation in den

Arztpraxen und zur Digitalisierung des Gesundheitswesens.“ Mit Einführung von

einheitlichen ambulanten Kodierrichtlinien macht die Bundesregierung einen

wichtigen Schritt zur Verbesserung des Finanzausgleichs Morbi-RSA. „Eine

korrekte Kodierung ist die Voraussetzung, um Diagnosen für die Berechnung der

Morbidität im RSA und in der vertragsärztlichen Versorgung zu nutzen.“

Nachbesserungsbedarf besonders bei Heilmittelversorgung

Insbesondere bei Regelungen, die im späteren Verlauf des parlamentarischen

Verfahrens noch Eingang in das Omnibusgesetz gefunden hätten, gibt es jedoch

noch Nachbesserungsbedarf, erklärte die Vorstandsvorsitzende. Kritisch sieht

der vdek vor allem die geplanten Maßnahmen im Bereich der Heilmittelversorgung.

So soll es Änderungen bei der Preisbildung geben und die Grundlohnanbindung

dauerhaft abgeschafft werden, was zu Mehrkosten von 1,2 Milliarden Euro führen

wird. Dass künftig auf Bundesebene Rahmenverträge über die einheitliche

Versorgung der Versicherten mit Heilmitteln zu schließen sind, ist

nachvollziehbar. Um regionale Besonderheiten zu berücksichtigen, sollten die

konkreten Preise jedoch weiterhin wie bisher auf Landesebene zwischen

Krankenkassen und Heilmittelerbringern ausgehandelt werden. Zukünftig soll

zudem das bewährte Zulassungsverfahren von Heilmittelerbringern durch

Krankenkassenverbände auf Landesebene zugunsten einer bundesweit einheitlichen

Regelung zerschlagen werden - eine aus Sicht des vdek nicht nachvollziehbare

Maßnahme.

Unnötige Kostensteigerungen durch Sonderzuschläge für Ärzte

Zu unnötigen Kostensteigerungen werden auch die zahlreichen Sonderzuschläge für

Ärzte, z. B. bei der Behandlung von neuen Patienten und in offenen

Sprechstunden führen. „Nur wirkliche Mehrleistungen sollten auch zusätzlich

vergütet werden“, so Elsner. Änderungsbedarf sieht der vdek auch bei den

Regelungen zu den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Positiv sei zwar,

dass die Bedingungen zur Gründung von MVZ durch Arztnetze erweitert wurden. „Um

zu verhindern, dass Kapitalinvestoren die Möglichkeit erhalten, durch die

Übernahme eines Krankenhauses bundesweite MVZ-Ketten alleine mit Schwerpunkt

auf renditestarke Leistungen zu gründen, sollte das Gesetz hier noch präzisiert

werden.“

Die vdek-Stellungnahme ist hier abzurufen.

Quelle: Stellungnahme, 14.01.2019