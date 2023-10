Vorhaben zur Finanzierung der geriatrischen Reha ist sinnvoll und sachgerecht (BV Geriatrie).

Mit dem jetzt vorgelegten Arbeitsentwurf für den Gesetzentwurf zur Pflegereform besteht eine gute Grundlage für die weitere Ausgestaltung im Gesetzgebungsverfahren. Die anstehende Reform der Pflegeversicherung

hat sich in einem ersten Arbeitsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums konkretisiert, der vom

Bundesverband Geriatrie nachdrücklich unterstützt wird. Dort ist u. a.

vorgesehen, dass die Pflegekassen zukünftig den Krankenkassen für Versicherte,

die 70 Jahre oder älter sind, die Hälfte der Aufwendungen für Leistungen einer

geriatrischen Reha erstatten.

„Da geriatrische Rehabilitationsmaßnahmen eine wesentliche Rolle spielen

können, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu vermindern, bewerten wir

diese Regelung als überaus sinnvoll und sachgerecht“, sagt Dirk van den Heuvel,

Geschäftsführer des Bundesverbandes Geriatrie e.V. in Berlin.

Geriatrische Reha nützt Patienten und Kassen

Der Arbeitsentwurf ist die Grundlage für die Pflegereform, die noch in dieser

Legislaturperiode verabschiedet werden soll. Ihr Ziel: Die Strukturen in der

Pflege anzupassen, um die Situation der Pflege insgesamt zu verbessern. In

diesem Zusammenhang auch die Vorteile der geriatrischen Rehabilitation zu

nutzen, ist eine sachgerechte und versorgungspolitisch wichtige Grundlage für

die weitere Ausgestaltung der Reform.

Denn neben den positiven Auswirkungen auf die Pflegebedürftigkeit alter und

hochaltriger Menschen und damit unmittelbar auf die individuelle Lebensqualität

bestehe auch für die Pflegeversicherung selbst ein Nutzen, weiß van den Heuvel:

„Die Kosten einer geriatrischen Rehabilitation spielen sich nach etwa einem

halben Jahr wieder ein. Dies haben Berechnungen u.a. im Weißbuch Geriatrie

deutlich belegt.“ Der Bundesverband Geriatrie erwartet, dass diese beiden

wichtigen Aspekte im Lauf des Gesetzgebungsverfahren weiter eine zentrale Rolle

spielen.

Quelle: BV Geriatrie, 23.03.2021