BG Kliniken wollen Fortsetzung der Tarifverhandlungen (Pressemitteilung).

Die Kliniken der gesetzlichen Unfallversicherung haben dem Marburger Bund angeboten, die gemeinsamen Tarifverhandlungen trotz der Coronakrise schnellstmöglich wiederaufzunehmen. Nach dem Scheitern einer vorläufigen Tarifeinigung im Februar setzen Arbeitgeber und Ärztegewerkschaft ihre Gespräche daher nun bereits am 3. Juni

im BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin fort. Wegen der Kontaktbeschränkungen

besteht jede Verhandlungskommission nur aus drei Teilnehmern, weitere

Mitglieder der Tarifkommissionen können sich aber per Videokonferenz

zuschalten. Ingo Thon, Verhandlungsführer der BG Kliniken: „Die Ärztinnen und

Ärzte der BG Kliniken leisten nicht nur während der Coronakrise täglich

Spitzenmedizin. Eine baldige Tarifeinigung gibt ihnen dafür die nötige soziale

Sicherheit. Deshalb bitten wir den Marburger Bund zurück an den

Verhandlungstisch, um endlich eine für alle Beteiligten realitätstaugliche

Lösung zu finden.“

Quelle: Pressemitteilung, 15.05.2020