BPG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft regelt Nachfolge (BPG Münster).

In eigener Sache möchten wir Sie über die Veränderung in der Geschäftsleitung der BPG informieren. Nach 20 Jahren in der Geschäftsführung für die Unternehmensgruppe BPG Münster hat Jochen Hartung diese Aufgabe in andere Hände gelegt. Die Geschäftsleitung der BPG wird nun von Dipl.-Kfm. Jürgen Groteschulte

und Dipl.-Kfm. Reinhold Jucks, beide Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, wahrgenommen, die mit dieser Aufgabe betraut wurden. Zum

Geschäftsführer wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 Reinhold Jucks bestellt.

Mit dieser internen Nachfolgeregelung wurde nach Abstimmung im Gesellschafter-

und Partnerkreis eine tragfähige und gute Lösung gefunden, damit sich die BPG

Münster auch in der Zukunft kontinuierlich und erfolgreich weiterentwickeln

kann. Die neue Geschäftsleitung der BPG wird die bisherige vertrauensvolle und

konstruktive Zusammenarbeit mit den Mandanten fortsetzen.

Herr Hartung wird sich mit einem Alter von Anfang 60 Jahren nun seinen

persönlichen Interessen in der sogenannten dritten Lebensphase widmen.

Urlaubs­bedingt steht die neue Geschäftsleitung ab Anfang September als neuer

Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Geschäftsleitung, die Gesellschafter und die Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen danken Herrn Hartung für die langjährige gute Zusammenarbeit

und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und Gesundheit.

Quelle: BPG Münster, 15.09.2021