Fürst Donnersmarck-Stiftung zu Berlin mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Die Fürst Donnersmarck-Stiftung zu Berlin hat einen neuen Geschäftsführer. Zum 1. Februar 2020 übernimmt Rechtsanwalt Udo Hartmann dieses Amt von seinem Vorgänger Wolfgang Schrödter. Er ist erst der vierte Geschäftsführer der Fürst Donnersmarck-Stiftung seit 1945. Erfahrene Führungskraft im In- und Ausland.

Udo Hartmann studierte Betriebswirtschaftslehre und Jura unter anderem in

Heidelberg und Lausanne. Die Ausbildung schloss er mit dem 2. Staatsexamen in

Hamburg sowie einem Master of Laws (LL.M) an der University of Illinois ab. Zu

Beginn seiner beruflichen Laufbahn bei einer Hamburger Unternehmensgruppe

übernahm er unter anderem die Führung einer Produktionsfirma in Tanger,

Marokko, und danach einer Kohlemine in West-Virginia, USA. Danach folgten die

Geschäftsführung eines Zementwerks sowie anschließend einer

Beteiligungsgesellschaft in Berlin. Zuletzt beriet Udo Hartmann als

selbstständiger Anwalt schwerpunktmäßig mittelständische Unternehmen bei der

Nachfolgeplanung und andere Mandanten bei Immobilientransaktionen.

Privat hat er einen gemeinnützigen Verein gegründet, um Menschen mit

eingeschränkten finanziellen Mitteln den Zugang zu Kunst und Kultur zu

ermöglichen.

Der Reiz einer neuen, spannenden Aufgabe

„Ich fand es schon immer spannend, mich in unbekannte Bereiche einzuarbeiten

und neue Aufgabe zu übernehmen. Die Geschäftsführung der Fürst

Donnersmarck-Stiftung ist nun eine neue und zugleich große Aufgabe, die ich mit

großem Respekt angehe“, erklärt Udo Hartmann. Besonders aufgefallen sind ihm

bereits in den ersten Tagen die motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Stiftung. „In der kurzen Zeit meiner Tätigkeit für die Stiftung habe ich

schon viele – trotz oder wegen der Pandemie – hoch engagierte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter kennenlernen dürfen. Ihre Verbundenheit zur Stiftung wird auch

anhand der langjährigen Betriebszugehörigkeiten deutlich – 10 Jahre sind da gar

nichts“, beschreibt Udo Hartmann seine ersten Eindrücke von der Stiftung.

Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit in der Zukunft ist aus

seiner Sicht die wirtschaftliche Stabilität der Stiftung. „Ich habe gesehen,

dass in der Vergangenheit gut gewirtschaftet wurde. Ohne den Immobilienbestand

mit der professionellen Hausverwaltung wäre es deutlich schwerer, diese nicht

einfachen Zeiten zu überstehen.“, fasst Udo Hartmann zusammen.

Seine ersten Aufgaben sieht er darin, sich in die Bereiche und deren Abläufe

einzuarbeiten und mitzuhelfen, die Stiftung gut durch die Herausforderungen der

Corona-Pandemie zu navigieren.

Udo Hartmann tritt die Nachfolge von Wolfgang Schrödter an, der die Fürst

Donnersmarck-Stiftung seit 1997 leitete und zum 31. Januar 2021 in den

Ruhestand gegangen ist.

Quelle: Pressemitteilung, 01.02.2021