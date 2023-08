Gutachten zur aktuellen und perspektivischen Situation der stationären Einrichtungen im Bereich der medizinischen Rehabilitation (Download, PDF, 2,8 MB).

Die aktiva Beratung im Gesundheitswesen GmbH hat im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Medizinische Rehabilitation (AG MedReha) das Gutachten zur aktuellen und perspektivischen Situation der stationären Einrichtungen im Bereich der medizinischen Rehabilitation neu aufgelegt. Die in der AG MedReha zusammengeschlossenen

maßgeblichen Verbände der in der medizinischen Rehabilitation tätigen Leistungserbringer – darunter der

Bundesverband Geriatrie – wollen damit die Kostenveränderungen für

Rehaeinrichtungen für das laufende Jahr 2020 sowie für das kommende Jahr 2021

aufzeigen. Anhand von Modellrechnungen werden die Konsequenzen der erwarteten

Kostenentwicklung auf die wirtschaftliche Situation der Kliniken dargelegt. Die

Ergebnisse zeigen, dass die Rehabilitationseinrichtungen neben dem

Corona-bedingten Herausforderungen für das Jahr 2021 zusätzlich mit

Kostensteigerungen in vielen Bereichen rechnen müssen.

Quelle: Pressemitteilung, 29.10.2020