Präsidium des des Deutschen Krankenhausinstituts gewählt (DKI).

Das Kuratorium des Deutschen Krankenhausinstitut e.V. hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 den amtierenden Präsidenten, Wolfgang Pföhler, für weitere drei Jahre wiedergewählt. In der Nachfolge von Georg Baum wurde als neuer Vizepräsident Dr. Gerald Gaß gewählt. Wolfgang Pföhler war lange Jahre

Geschäftsführer des Universitätsklinikums Mannheim, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG sowie Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Dr. Gerald Gaß ist Vorstandsvorsitzender der

DKG, nachdem er bereits bis Ende 2020 ehrenamtlicher Präsident des Verbands

war. Zuletzt war er Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz und

leitete zuvor von 2001 bis 2008 die Abteilung Gesundheit im

Rheinland-Pfälzischen Sozialministerium.

„Wir sind froh, mit Herrn Pföhler und Herrn Dr. Gaß weiterhin so erfahrene und

kompetente Krankenhausexperten an unserer Seite zu wissen,“ erklärt Dr. Karl

Blum, Vorstand des DKI e.V.

Das Deutsche Krankenhaus Institut (DKI) ist seit fast 70 Jahren eine fest

etablierte Größe im deutschen Krankenhaus- und Gesundheitswesen und bietet

Forschungs-, Beratungs- und Fortbildungsleistungen aus einer Hand an. Es wird

in Trägerschaft der Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V. (DKG), dem Verband

der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e. V. (VLK) und dem Verband der

Krankenhausdirektoren Deutschlands e. V. (VKD) von Dipl. Betrw. Gabriele

Gumbrich und Dr. Karl Blum als Vorstände des DKI e.V. geleitet.

Quelle: DKI, 15.12.2021