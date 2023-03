Tarifverhandlungen: BG Kliniken legen neues Angebot vor (Pressemeldung).

Im Rahmen des dritten Verhandlungstermins am 13. März 2023 hat die Arbeitgeberseite der Ärztegewerkschaft Marburger Bund ein neues Angebot unterbreitet und damit die gewerkschaftsseitig in der vergangenen Runde vorgetragenen Bedenken aufgegriffen. Konkret bot die Arbeitgeberseite an, den gesetzlich

möglichen Maximalbetrag für eine steuer- und sozialabgabenfreie Einmalzahlung in Höhe von 3.000,- Euro zeitlich gestaffelt (zwischen 6 und 9 Monaten) nach Entgeltgruppen

auszuzahlen.

Im Anschluss an den jeweiligen Auszahlungszeitraum soll eine

Tabellenentgeltsteigerung in Höhe von 4,5 % für weitere 12 bis 15 Monate (je

nach Staffelung) folgen.

Der Marburger Bund hat dieses Angebot als „strukturell gangbar“ eingeordnet.

Der nächste Verhandlungstermin ist für den 28. März 2023 vereinbart.

Quelle: Pressemeldung, 14.03.2023