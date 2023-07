Uniklinik Leipzig kann Jahresergebnis trotz Pandemie verbessern

Uniklinik Leipzig: Fehlbetrag 2021 um 8,9 Millionen Euro niedriger als im Vorjahr (Jahresbericht 2021, PDF, 5,4 MB).

UKL schließt zweites Pandemiejahr mit geringerem Minusbetrag ab/ Erneut starke Belastung durch Corona-Zusatzaufwände/ Hohe Leistung trotz zeitweise massiver Einschränkungen im Regelbetrieb

Leipzig. Auch das zweite Pandemiejahr 2021 schließt das Universitätsklinikum

Leipzig (UKL) erwartungsgemäß mit einem negativen Jahresergebnis ab. Allerdings

fällt das Defizit mit 8,9 Millionen deutlich geringer aus als im Vorjahr. Zu

verdanken ist das einer starken Leistung in der Krankenversorgung trotz der

zeitweise gravierenden Einschränkungen des Regelbetriebs, aber auch einem

Zuschuss des Freistaats Sachsen zur Deckung der Corona-bedingten

Mehrbelastungen.

"Unsere Mitarbeiter:innen haben im zurückliegenden Jahr einen enormen Kraftakt

erbracht", resümiert Prof. Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des UKL.

"Mit großem Einsatz konnte die Versorgung sowohl der vielen an COVID-19

Erkrankten als auch unserer anderen Patient:innen auf einem hohen Niveau

erfolgen." Das zeigt sich an der Zahl der behandelten Patient:innen: Mit

305.642 stellten sich 2021 mehr Kranke in den UKL-Ambulanzen vor als im

Vorjahr, auch die Zahl der stationär aufgenommenen Patient:innen war mit 52.527

fast so hoch wie 2020.

All dies erfolgte bei gleichzeitig über mehrere Monate deutlich reduziertem

Regelbetrieb. Hintergrund war die starke Inanspruchnahme des UKL bei der

Bewältigung der Corona-Pandemie. 2021 wurden am UKL 1100 Menschen mit einer

COVID-19-Erkrankung stationär versorgt, doppelt so viele wie 2020. Im

Corona-Testzentrum am UKL wurden 53.700 Antigen- und PCR-Tests durchgeführt.

Das Impfzentrum der Universitätsmedizin Leipzig, das ab Dezember auch für die

Bevölkerung zur Verfügung stand, verabreichte 26.800 COVID-19-Schutzimpfungen.

Die im Juni 2021 eingerichtete Post-Covid-Ambulanz betreute bis zum Jahresende

473 Fälle. "Das alles wurde zusätzlich zu unseren regulären Aufgaben und oft

mit erheblichen Aufwänden realisiert, wie beispielsweise in unserem rege

nachgefragten Testzentrum, das zeitweise eines von wenigen in der Stadt war,

das auch am Wochenende PCR-Tests anbot, oder bei der Einrichtung des

wahrscheinlich schönsten Impfzentrums Sachsens im Paulinum der Uni Leipzig ",

beschreibt Prof. Josten.

Die Folge war eine anhaltende Dauerbelastung sowohl der COVID-19-Bereiche als

auch aller anderen Beschäftigten. Die Bewältigung dieser enormen Zusatzaufgaben

ist letztlich auch dank eines engen Schulterschlusses zwischen Klinikum und

Medizinischer Fakultät gelungen. "Dass wir es dennoch geschafft haben, die

Patientenversorgung auf einem hohen Niveau aufrechtzuerhalten und die

Ausbildung sowohl der Studierenden als auch der Azubis der medizinischen

Fachberufe fortzusetzen, verdanken wir dem unglaublichen Engagement aller

unserer Mitarbeiter:innen", so Josten.

Jahresergebnis verbessert

"Unseren Beschäftigten gebührt unser Dank und unsere Wertschätzung für die

Leistungen, die hier erbracht wurden", bekräftigt Dr. Robert Jacob,

Kaufmännischer Vorstand des UKL. "Gleichzeitig mussten wir im Klinikum 2021

unter großer Unsicherheit der Finanzierung unserer Leistungen agieren, was sich

als zunehmend größere Herausforderung erweist", beschreibt er die Situation.

"Entsprechend kann das Jahr 2021 mit seinen Zusatzbelastungen wirtschaftlich

nur mit einem weiteren Fehlbetrag abgeschlossen werden."

Dieser fällt mit 8,9 Millionen niedriger aus als im Vorjahr, auch dank eines

Zuschusses des Freistaats Sachsen zur Deckung der nicht aus den Zahlungen des

Bundes kompensierten Corona-bedingten Erlösausfälle und Mehraufwendungen

Leicht erhöht hat sich der Schweregrad der behandelten Fälle, abzulesen am

Case-Mix-Index von 1,248 (Vorjahr 1,241). Parallel zu den erweiterten Aufgaben

wuchs auch die Zahl des am UKL beschäftigten Personals auf 5693. Besonders

stark angewachsen ist die Gruppe der Pflegenden, hier stieg die Zahl der

Beschäftigen von 1639 in 2020 auf 1855 in 2021.

Trotz all dieser Widrigkeiten konnten aber auch 2021 viele wichtige Projekte

umgesetzt werden. Mit der Gründung der Zentren für Sport- und Bewegungsmedizin

sowie für roboterassistierte und navigierte Chirurgie wurden am UKL zwei

Schwerpunkte der Arbeit der zurückliegenden Jahre weiter gestärkt und

ausgebaut. Zahlreiche Professuren konnten erfolgreich neu besetzt werden,

darunter die Klinikleitungen der Kieferorthopädie, der Augenheilkunde und der

Unfallchirurgie sowie die neu geschaffene Professur für Medical Data

Science.

Medizinische Fakultät verzeichnet wichtige Schritte

An der Medizinischen Fakultät startete im Frühjahr der erste sächsische

Studiengang Hebammenkunde mit 26 Studienanfängerinnen. "Mit dem Bachelor of

Science Hebammenkunde, dem ersten dualen Studiengang der Universität Leipzig,

zählen wir 3.531 Studierende an unserer Fakultät", fasst Dekan Prof. Dr.

Michael Stumvoll zusammen.

Mit einer Förderung in Höhe von 13 Millionen konnte in 2021 der

DFG-Sonderforschungsbereich "Mechanismen der Adipositas" erneut verlängert

werden. "Die wissenschaftliche Expertise der Universitätsmedizin Leipzig hat

die Deutsche Forschungsgemeinschaft überzeugt", so Dekan Stumvoll.

"Grundlagenforscher und Kliniker arbeiten im SFB Adipositas eng zusammen, um

die Erkenntnisse in der nun letzten Förderperiode in der Praxis zu etablieren."

Erneut verzeichnete die Medizinische Fakultät einen Zuwachs an Drittmitteln. Im

Jahr 2021 waren es 54,99 Millionen Euro, im Vorjahr 53,05 Millionen. "Der

Zuwachs an Drittmitteln präsentiert die herausragende wissenschaftliche

Forschung unseres Standortes", resümiert Dekan Stumvoll.

2022 startet mit Herausforderungen und Chancen

Für das laufende Jahr zeichnet sich zur Halbzeit eine durchwachsene Perspektive

ab: "Die ersten Monate haben das UKL mit einer erstmals auch heftigen

Ausfallwelle innerhalb der Belegschaft erneut stark belastet und unsere

Leistungsfähigkeit eingeschränkt", so Prof. Josten. Die anhaltend hohen

Infektionszahlen erlauben zudem keine vollständige Normalisierung des

Krankenhausbetriebs und erfordern weiterhin erhebliche Anstrengungen und

Aufwände zur Pandemiebewältigung. "Auch wirtschaftlich bleibt die Lage

angespannt und von enormen Unsicherheiten geprägt", ergänzt Dr. Jacob.

"Entscheidungen zur Finanzierung zum Beispiel der pandemiebedingten

Mehrbelastungen fielen und fallen naturgemäß oft sehr kurzfristig, teilweise

sogar erst im Nachhinein, und decken meist nicht alle Mindererlöse oder

Mehrkosten an einem Klinikum der Maximalversorgung."

Positiv zu vermelden ist die anstehende Eröffnung des OP-Erweiterungsbaus. Mit

drei neuen hochmodernen Operationssälen erweitert das UKL das Spektrum der

Operationsmöglichkeiten um Eingriffe unter direkter CT- und MRT-Begleitung. Das

eröffnet neue Optionen in der Versorgung von Patienten. "Dieses Vorhaben steht

exemplarisch für aktuelle Modernisierungsprojekte am UKL, die wir in unserem

Programm 'Operation Zukunft' zusammenfassen und steuern", beschreibt Dr. Jacob.

Dazu gehören zentrale Bauvorhaben ebenso wie mit Hochdruck vorangetriebene

Projekte der Digitalisierung, Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung und

Projekte zur Optimierung von Prozessen und Verbesserung der

Wirtschaftlichkeit.

Quelle: Presseaussendung, 30.06.2022