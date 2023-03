Weiterer Geschäftsführer für die PVS

PVS holding hat einen neuen weiteren Geschäftsführer in ihren Reihen (Pressemeldung).

Mit Dr. Dominik Breidenbach begrüßt die PVS holding einen neuen weiteren Geschäftsführer in ihren Reihen. Der Jurist blickt bereits auf mehrere erfolgreiche Jahre im Unternehmen zurück und ergänzt seit dem 01. Januar 2023

das Duo um Dieter Ludwig und Gerd Oelsner. Sein Engagement für die PVS holding startete Dr. Dominik Breidenbach im Jahr

2009 – nach einer vierjährigen Tätigkeit in der dortigen Rechtsabteilung führte

ihn sein Weg zur PVS rhein-ruhr, wo er 2013 die Leitung der Geschäftsstelle in

Köln übernahm und diese im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelte.

Die dortige Vergrößerung der Belegschaft sowie das damit einhergehende

Wachstum der Umsatzzahlen sind klare Kennzahlen für die erfolgreiche

Arbeit Breidenbachs in Köln. Auch fiel in diese Zeit die Promotion des

1980er-Jahrgangs, die er im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfung von

Koronar-CTs versus Linksherzkatheter an der Universität Witten/Herdecke

ablegte.

DAS ZIEL: MAXIMALE KUNDENZUFRIEDENHEIT

Nicht zuletzt aufgrund dieser Vita hat der nun in die Geschäftsführung der PVS

holding aufgestiegene Dr. Dominik Breidenbach den Gesundheitsmarkt, der

sich in einem stetigen Wandel befindet, klar im Blick: „Wir müssen uns

jederzeit auf Neuerungen einstellen, gerade hinsichtlich der Gesetzgebung und des

jeweiligen Gesundheitsministeriums. Was wir als Unternehmensgruppe jedoch

aktiv mitgestalten können, ist die Frage, welche Dienstleistungen wir für

welche Adressaten anbieten möchten.” Neben dem aktuellen Trend zu MVZ-Strukturen

und Berufsausübungsgemeinschaften nennt Breidenbach das ambulante

Operieren sowie den Kliniksektor. All diese Zweige werde man fortwährend mit

dem Ziel einer maximalen Kundenzufriedenheit bedienen.

Die PVS holding ist eine zukunfts- und wachstumsorientierte Unternehmensgruppe

mit über 90 Jahren Erfahrung und rund 740 Mitarbeitern. Unsere Dienstleistungen

erstrecken sich von der privaten und gesetzlichen Honorarabrechnung für Ärzte und

Chefärzte bis zu einem vollständigen Abrechnungsservice für ambulante und stationäre

Klinik- bzw. Institutsleistungen. Spezielle Angebote, beispielsweise für die

Dental- oder Pflegebranche, das Management und die Abrechnung von Selektivverträgen,

die DiGA-Abrechnung sowie die Rechnungsabwicklung und der Forderungseinzug für Rechtsanwälte

runden das Portfolio ab.

Ihre Unternehmen der PVS holding:

DAS UNTERNEHMEN IST ZUKUNFTSORIENTIERT AUFGESTELLT

In der Tatsache, dass die PVS auch in herausfordernden Zeiten ihre Leistungen

fortwährend erweitert, sieht Dr. Dominik Breidenbach einen Grund dafür,

dass das Unternehmen progressiv und zukunftsorientiert aufgestellt ist. Dies

verdeutlicht der Jurist, der sein erstes und zweites Staatsexamen in Bonn bzw.

Köln abgelegt hat, am Beispiel der neugegründeten Tochtergesellschaft PVS

plus, die unter anderem Serviceangebote für die Hersteller Digitaler Gesundheitsanwendungen

(DiGA) bereithält: „Heutzutage regeln wir unzählige Dinge

des Alltags mit unserem Smartphone – da liegt es nahe, dass uns Apps auch in

Gesundheitsfragen unterstützen. Es handelt sich dabei um ein vergleichsweise

junges Thema, bei dem wir als PVS als Dienstleister natürlich von Beginn an

mit dabei sein möchten, um so die Ideengeber zu unterstützen.”

FREUDE AUF DIE GEMEINSAME ARBEIT

Lobende Worte findet Dr. Dominik Breidenbach für Gerd Oelsner, der zum Ende

des Jahres 2024 aus der Geschäftsführung ausscheidet und sich nach dann 42

Jahren im Dienste der PVS in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet:

„Es tritt natürlich niemand in eine Geschäftsführung ein, indem er unmittelbar

jemand anderen ablöst. Vielmehr ergänze ich seit Januar 2023 ein bestehendes

System, das hervorragend durch die Arbeit von Herrn Dieter Ludwig und eben

Herrn Gerd Oelsner funktioniert.” Die Chance, in den nächsten Monaten von

der Erfahrung der beiden Geschäftsführer der PVS holding profitieren zu können,

sei demnach nicht hoch genug einzuschätzen: „Ich freue mich auf unsere

kooperative Zusammenarbeit und die gemeinsame Zielsetzung, das Unternehmen

in die nächsten erfolgreichen Jahre zu führen.”

Quelle: Pressemeldung, 07.03.2023