Gute Kodierkräfte sind immer gesucht! Pflegekräfte verfügen über ideale Voraussetzungen für das Grundseminar für Kodierkräfte (60 UE). In 7 Tagen in zwei Abschnitten z.B. am 27.-30.09.2021 und 19.-21.10.2021 bei Baden-Baden oder 11.-14.10.2021 und 16.-18.11.2021 in Erfurt oder 25.-28.10.2021 und 10.-12.11.2021 bei Dortmund. Alles Wesentliche mit vielen Kodierübungen und Workshops. Kleingruppe mit max. 9 TN garantiert hohen Lernerfolg (MeDoKu).