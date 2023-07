Erklärung zur neuen myDRG-Seite

In eigener Sache: Die Webseiten von myDRG wurden nach nunmehr einigen Jahren auf den Stand der Technik gebracht. Mir ist bewusst, dass vielerorts noch die Technik von vor 6-7 Jahren eingesetzt wird. Leider kann ich nach dieser langen Zeit darauf keine Rücksicht mehr nehmen (ich versuche es dennoch mittels sog. Browser-Weichen). 6-7 Jahre sind in der IT eine lange Zeitspanne. Allein schon aus Sicherheitsgründen sollte Ihre Browser-Software aktuell gehalten werden. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich mit myDRG jetzt aus diesem veralteten System ausbreche. Senden Sie gern Ihre Einsprüche, Unterstützungen oder andere Meinungen an webmaster@myDRG.de. Vielen Dank.