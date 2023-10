IQTIG ab 2021 mit neuem Leiter (Pressemitteilung).

Prof. Dr. Claus-Dieter Heidecke tritt am 1. Januar 2021 die Leitung des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) an. Das teilte der Sprecher des Vorstands der Stiftung für Qualitätssicherung

und Transparenz im Gesundheitswesen, Dr. Wolfgang Eßer, am Dienstag in Berlin

mit. Prof. Dr. Heidecke wurde auf Vorschlag des Stiftungsrats vom Vorstand der

Stiftung einstimmig zum Nachfolger des zum Jahresende 2020 ausscheidenden

Leiters des IQTIG, Dr. Christof Veit, bestellt.

Prof. Dr. med. Claus-Dieter Heidecke MBA (Jahrgang 1954) hat in Regensburg und

München Medizin studiert. In den Jahren 2009 bis 2011 absolvierte er einen

MBA-Studiengang im Gesundheitsmanagement an der Hochschule Osnabrück. Prof.

Heidecke hatte von 2001 bis 2020 den Lehrstuhl für Allgemeine und

Viszeralchirurgie an der Universität Greifswald inne und leitete bis zum Jahr

2018 die Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Thorax- und

Gefäßchirurgie. Seit 2018 führte er die Klinik kommissarisch weiter, weil er

zuzätzlich das Amt des ärztlichen Vorstands der Universitätsmedizin Greifswald

übernahm und ab 2019 auch den Vorsitz des Vorstands. Herr Prof. Heidecke ist

unter anderem Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Initiative

Qualitätsmedizin (IQM), Beisitzer im Vorstand des Aktionsbündnisses

Patientensicherheit (APS) und war acht Jahre lang Vorsitzender der

Arbeitsgemeinschaft für Qualität, Sicherheit und Versorgungsforschung in der

Chirurgie (CAQSV). Qualitätssicherung und Patientensicherheit standen auch im

Fokus seiner Präsidentschaft der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und

Viszeralchirurgie (DGAV) von 2014 bis 2015.

Prof. Dr. Heidecke tritt die Nachfolge von Dr. med. Christof Veit an, der am

31. Dezember 2020 nach sechs Jahren seine Tätigkeit als Leiter des IQTIG

beendet. Das IQTIG hat unter der Leitung von Herrn Dr. Veit in den vergangenen

Jahren zahlreiche Qualitätssicherungsverfahren auf Basis entsprechender

Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) erfolgreich umgesetzt.

Damit hat das Institut einen wichtigen Beitrag für die qualitätsorientierte

Weiterentwicklung des Gesundheitswesens in Deutschland geleistet.

Hintergrund: Das IQTIG

Das Aufgabengebiet des IQTIG ist die vergleichende einrichtungsübergreifende

Qualitätssicherung medizinischer Versorgung nach §136 ff SGB V. Als

Stiftungseinrichtung des G-BA ist das Institut wissenschaftlich unabhängig (§

137a Abs. 1 SGB V). Das IQTIG arbeitet vor allem im Auftrag des G-BA, kann aber

auch vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) beauftragt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 06.10.2020