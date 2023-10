20 Jahre myDRG

Heute vor 20 Jahren ging die myDRG-Plattform online. Viele Leute der ersten Stunde sind immer noch dabei. Und viele ehemalige Medizincontroller sind heute als Krankenhausmanager, in leitenden Positionen bei Krankenkassen oder in der Krankenhausberatung tätig und gestalten die Zukunft im Krankenhausmarkt oder bei der GKV mit. Ich freue mich darüber, dass wir weiterhin einen guten Kontakt pflegen, auch (oder gerade) vorbei an Xing, LinkedIn und was es alles sonst noch so gibt:-)



Bleiben Sie myDRG auch im kommenden Jahr gewogen.