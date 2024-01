Arzt / Medizincontroller m/w/d Charité Universitätsmedizin Berlin

Die Charité - Universitätsmedizin Berlin sucht zu sofort einen Arzt / Medizincontroller (m/w/d) Reklamationsmanagement / Medizinisches Leistungsmanagement / GB Erlösmanagement (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: erloesmanagement-bewerbung@charite.de

Mehr Informationen: www.charite.de

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Arzt / Medizincontroller

BE

Voll- oder Teilzeit

39-40

Vergütung: E13 gem. TVöD VKA - K bzw. Ä1 gem. TV-ÄrztInnen Charité

29-2072.00 Arzt Medizincontrolling Verwaltung

- Prüfung, Bewertung und Klärung von Beanstandungen der Kostenträger bzw. des MDK, u.a. in Fallbesprechungen mit den MDK-Fachgutachtern

- Eigenverantwortliches Einleiten von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie Verhandlungen mit den Kostenträgern

- Quantitative und qualitative Analyse der Daten aus den MDK-Verfahren, Ableitung und Priorisierung von Handlungsbedarf sowie (Gegen-) Maßnahmen als auch Kommunikation der Empfehlungen an die Klinikleitung(en)

- Schulung, Beratung und Betreuung der Klinikleitungen, DRG-Ärzte und Medizinischen Dokumentationsassistenten bei der Optimierung der Dokumentationsqualität zur Abrechnung und Erlössicherung stationärer Fälle

- Mitarbeit an Projekten zur Weiterentwicklung des Medizincontrollings im Geschäftsbereich sowie den Kliniken