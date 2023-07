Das Prosper-Hospital gGmbH Recklinghausen sucht zum nächstmöglichen Termin eine/n MitarbeiterIn mit abgeschlossener Weiterbildung zur Klinischen Kodierfachkraft

person_search

Prosper-Hospital gGmbH - Recklinghausen

Offene Stelle: Klinische Kodierfackraft

(Stellenanzeige) 14.03.2005

Wir sind ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 581 Betten und den 13 Fachabteilungen.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n

MitarbeiterIn mit abgeschlossener Weiterbildung zur Klinischen Kodierfachkraft

oder zur/zum Medizinischen Dokumentationsassistenten/in

oder Case-Mix-Performer/in

Aufgabenschwerpunkte:

- Bindeglied zwischen der Patientenabrechnung und den medizinisch-pflegerischen Leistungserbringern

- Unterstützung der kodierenden Ärzte und Pflegekräfte

- Schulung des an der Dokumentation beteiligten Personals aus Medizin und Pflege zur Optimierung der Kodierung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

- Kodierung und Kodieroptimierung von Behandlungsfällen unter Beachtung der DKR, ICD, -OPS, -DRG-Kataloge, Abrechnungsbestimmungen etc.

- Überprüfung der Kodierung auf Vollständigkeit, Relevanz und Plausibilität, ggf. Korrektur

- Teilnahme an Fortbildungen, Seminaren, etc.

- Selbständiges Erarbeiten der aktuellen Arbeitsgrundlagen

Kontakt: info@prosper-hospital.de

