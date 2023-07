person_search

Das St. Marien-Hospital Hamm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine / n Arzt / Ärztin als Medizincontroller / in (Stellenanzeige).

Wir sind ein kath. Krankenhaus der gehobenen Schwerpunktversorgung mit 595 Betten und 17 medizinischen Fachkliniken. Zum nächstmöglichen Termin suchen wir wegen der beruflichen Weiterentwicklung des bisherigen Stelleninhabers

eine/n Arzt/Ärztin als Medizincontroller/in

in Vollzeit. Das Medizincontrolling ist als Stabsstelle beim Geschäftsführer im Hause seit 2001 etabliert. Die Optimierung der klinischen Dokumentation und der Einsatz von Kodierfachkräften sind die Grundlagen für die erfolgreiche Abrechnung von DRG-Fallpauschalen in unserem Hause seit Oktober 2003. In enger Zusammenarbeit mit dem betriebswirtschaftlichen Controlling und der Organisationsentwicklung umfassen die Aufgaben des Medizincontrollings die Unterstützung der Geschäftsführung bei der strategischen Weiterentwicklung des Hauses, Maßnahmen im Rahmen der Kranken-hausplanung, die Umsetzung neuer Versorgungsformen, die Qualitätssicherung, Kalkulationen und die Vorbereitung der Budgetverhandlungen.

Ihre Voraussetzungen:

• Fachärztin/ Facharzt mit klinischer Erfahrung und möglichst mit abgeschlossener Weiterbildung

• Bereitschaft zu einer offenen, kooperativen Zusammenarbeit mit allen Beteiligten des gesamten Krankenhauses und externen Anspruchsgruppen

• Eingehende Kenntnisse der klinischen Dokumentation, der DRG-Kodierung und die sichere Nutzung gängiger EDV-Anwendungen

• Erfahrungen im Medizincontrolling, im Qualitätsmanagement sowie in der Projektarbeit sind von Vorteil

• Der Abschluss des Kurses „Qualitätsmanagement“ nach dem Curriculum der Bundesärztekammer sowie eine betriebswirtschaftliche oder gesundheitsökonomische Zusatzqualifikation sind vorteilhaft

Ihr Dienstverhältnis wird auf Basis der AVR des Deutschen Caritasverbandes vertraglich geregelt und gemäß den persönlichen Voraussetzungen leistungsgerecht vergütet.

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an die

St. Marien-Hospital Hamm gem. GmbH,

Herrn Kooke, Personalleiter,

Nassauerstraße 13 - 19,

59065 Hamm.

Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Dr. Plaster oder der Personalleiter telefonisch unter 02381/18-0 zur Verfügung.

Weitere Informationen

Bewerbungsanschrift:









Bundesland: DE Bundesland:

Vergütung:

29-2072.00

Aufgaben:

Ausbildung:

Berufserfahrung

Fähigkeiten:

2005-02-17

Beschäftigungstyp:Kategorisierung: