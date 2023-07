person_search

Die Schön-Kliniken suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Projektmitarbeiter/in in der zentralen Abteilung für Medizinisches Leistungsmanagement (Stellenanzeige).

Zur Verstärkung der Abteilung Medizinisches Leistungsmanagement in unserer Unternehmenszentrale in Prien am Chiemsee suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Projektmitarbeiter/in in der zentralen Abteilung für Medizinisches Leistungsmanagement



Ihre Aufgaben:

* Mitwirkung bei der Einführung klinischer Behandlungspfade in den Schön Kliniken

* Unterstützung bei Kostenbewertungen der wichtigsten Umsatzträger (DRG-Fallkostenkalkulation)

* DRG-Reporting mit SAP-BI und EisTIK (KMS)

* Monitoring und Analyse des medizinischen Leistungsgeschehens in den Akut-Kliniken

* Unterstützung der medizinischen Leistungsplanung

* Beteiligung an Optimierungsprojekten in den einzelnen Schön Kliniken

* Mitarbeit an Projekten zur strategischen Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsangebotes der Schön Kliniken



Ihr Profil:

* abgeschlossenes Medizinstudium mit mehrjähriger Berufserfahrung im Krankenhauswesen sowie idealerweise betriebswirtschaftlicher Zusatzqualifikation oder praktischen Kenntnissen auf diesem Gebiet

oder

* abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre mit mehrjähriger Berufserfahrung im Krankenhauswesen

* fundierte Kenntnisse des G-DRG-Systems

* gute Kenntnisse der Rahmenbedingungen des deutschen Gesundheitswesens

* Erfahrungen in der Durchführung von Projekten im Krankenhaus

* Beherrschung der Standard MS-Office-Programme

* Erfahrungen im Umgang mit dem Klinikinformationssystem ORBIS von GWI und/oder dem SAP-Modul ISH von Vorteil

* hohe Eigeninitiative

* klare Lösungsorientierung

* sehr gute analytische Fähigkeiten

* Flexibilität

* Prioritätensetzung und Zeitmanagement

* Einfühlungsvermögen, Sensibilität im Umgang mit unterschiedlichen

Ansprechpartnern

* ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

* sicheres und verbindliches Auftreten



Unser Angebot:

Wir laden Sie ein, in einem unternehmerisch geprägten Umfeld Ihren Aufgabenbereich eigenverantwortlich zu gestalten. Dabei unterstützen wir Sie mit einer modernen Unternehmensstruktur und der Dynamik einer soliden und expandierenden Klinikgruppe.

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches, vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet, verbunden mit einem leistungsgerechten Gehalt.

Für Fragen steht Ihnen Herr Klaus Papke gerne zur Verfügung:

Telefon 0 80 51/6 95-4 81

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an:

KPapke@schoen-kliniken.de.

Die Schön Kliniken sind eine der führenden privaten Klinikgruppen in Deutschland mit den Schwerpunkten Orthopädie, Neurologie, Psychosomatik, Innere Medizin und Chirurgie. Unsere 9 Häuser in Bayern und Schleswig-Holstein verfügen über 2.800 Betten und beschäftigen rund 4.000 Mitarbeiter.

Weitere Infos und aktuelle Stellenangebote:

www.schoen-kliniken.de

