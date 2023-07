Die Städtischen Kliniken Bielefeld suchen zum nächstmöglichen Termin eine / einen Mitarbeiter / in für das Team "DRG-Abrechnung"

person_search

Die Städtischen Kliniken Bielefeld (Klinikum Mitte | Klinikum Rosenhöhe) suchen zum nächstmöglichen Termin eine / einen Mitarbeiter / in für das Team "DRG-Abrechnung" (Stellenanzeige).

Die Städt. Kliniken Bielefeld gem. GmbH betreibt als innovatives und dynamisches Unternehmen zwei Krankenhäuser mit insgesamt 19 Kliniken/Abteilungen (939 Betten).

Wir suchen zum nächst möglichen Termin eine/einen

MITARBEITER/IN FÜR DAS TEAM „DRG-ABRECHNUNG“

Ihre Aufgaben:

* Sie steuern und optimieren kontinuierlich den Verschlüsselungs- und Abrechnungsprozess nach DRG-Kriterien.

* Sie unterstützen die Ärztlichen Mitarbeiter/innen bei der Kodierung von Diagnosen und Prozeduren.

* Sie beraten und schulen die einzelnen Abteilungen in Dokumentationsfragen und in der Umsetzung von Kodier- und Abrechnungsrichtlinien.

* Sie kommunizieren mit den Krankenkassen und bearbeiten MDK-Anfragen sowie medizinische Fragestellungen im Rahmen der Abrechnung.

* Sie unterstützen das Controlling bei der Analyse, Auswertung und Vermittlung von DRG-Leistungsdaten.

Wir wünschen uns von Ihnen

* eine medizinisch-pflegerische Ausbildung (z. B. in der Krankenpflege oder als Arzthelferin) mit mehrjähriger Berufserfahrung im Krankenhaus

* die Fähigkeit, im Team zu arbeiten und Mitarbeiter/innen anzuleiten und zu beraten

* EDV Kenntnisse ( MS-Office usw. )

* detaillierte Kenntnisse in der G-DRG-Systematik und der zugehörigen gesetzlichen Grundlagen sowie praktische Erfahrung in der Anwendung der Kodierrichtlinien und Klassifikationssysteme nach ICD und OPS

* betriebswirtschaftliche Kenntnisse.

Für weitere Informationen steht Ihnen der Leiter unserer Abteilung Finanz- und Rechnungswesen Herr Stefan Helling-Voß unter der Rufnummer 0521/943-7100 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Städt. Kliniken Bielefeld gem. GmbH

- Personalabteilung -

Postfach 10 26 52

33526 Bielefeld

www.sk-bielefeld.de

Bewerbungsanschrift:









Bundesland: DE Bundesland:

Vergütung:

29-2072.00

Aufgaben:

Ausbildung:

Berufserfahrung

Fähigkeiten:

2005-06-29

Beschäftigungstyp:Kategorisierung: