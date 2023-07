person_search

Ein Krankenhausträger im nördlichen Ruhrgebiet sucht via "contec GmbH - jobsozial" zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Finanzcontroller/in Krankenhaus (Stellenanzeige).

Unser Mandant ist ein konfessioneller Träger von Einrichtungen und Diensten in den Bereichen Alten- und Behindertenhilfe, medizinische Primärversorgung sowie Hilfen für Menschen in besonderen Notlagen im nördlichen Ruhrgebiet. In der Zentralverwaltung erbringt das Konzerncontrolling für den Trägerverein, die Holding, Tochtergesellschaften und weitere Einrichtungen Controllingdienstleistungen. Zur Verstärkung des Teams wird speziell für den Krankenhausbereich zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein/e

Finanzcontroller/in Krankenhaus

gesucht.

In der Funktion betreuen und beraten Sie ein Krankenhaus, das mit einer Gesamtkapazität von knapp 400 Betten seine Patienten in verschiedenen Fachabteilungen, wie beispielsweise der Inneren Medizin, der Chirurgie und der Geriatrie, versorgt. Darüber hinaus werden Leistungen in kurzzeitchirurgischen Belegabteilungen und in den kassenärztlichen Ambulanzen erbracht.

Neben der operativen Steuerung der Kosten- und Erlösbudgets entwickeln Sie entsprechend den hausinternen Ansprüchen die innerbetriebliche Leistungsverrechnung weiter. Sie bereiten die monatlichen Hochrechnungen (Forecastings) auf, ermitteln und dokumentieren quartalsweise Kennzahlen und erstellen die Wirtschaftspläne für den Mandanten.

Ihr gut ausgeprägtes fachliches Know-how haben Sie in einem Betriebswirtschaftsstudium bzw. Gesundheitsökonomiestudium erworben und im Rahmen Ihrer Berufstätigkeit im Finanzcontrolling eines Krankenhauses professionalisiert. Sie sind mit der Thematik interner Verrechnungspreise in Bezug auf Profit-Center ebenso wie mit der Nutzung von KIS-Systemen vertraut und beherrschen die DRG-Systematik.

Ihre Arbeitsweise ist von kundenorientiertem Denken und Handeln, aber auch von Zielorientierung und Systematik geprägt. Unser Kunde sucht darüber hinaus einen Mitarbeiter, der es versteht, angemessen mit allen Ansprechpartnern zu kommunizieren und sich in das Team des Konzerncontrollings gut zu integrieren.

Sie erwartet eine anspruchsvolle, selbstständige Aufgabe in einem modernen Unternehmen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Neben gezielten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wird Ihnen eine betriebliche Altersvorsorge geboten.

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins unter der Kennziffer 8027 an:

contec GmbH, jobsozial

Sinterstraße 8a

44795 Bochum.

Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen dort Frau Regine Vieweg unter der Telefonnummer (0234) 45273-15 gerne zur Verfügung. Da uns die schnelle Bearbeitung Ihrer Bewerbung und die schnelle Kontaktaufnahme sowohl in Ihrem Sinne als auch im Sinne unseres Mandanten wichtig ist, bitten wir Sie, in der Bewerbung Ihre E-Mail-Adresse anzugeben.

Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

