Fachkraft Qualitätssicherung w/m/d Kreisklinik Ebersberg gGmbH

Die Kreisklinik Ebersberg gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Fachkraft Qualitätssicherung (w/m/d) (Stellenanzeige).

Kreisklinik Ebersberg gGmbH

Fachkraft Qualitätssicherung

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

- Betreuung der externen Qualitätssicherung - Ansprechpartner für die Verantwortlichen in den medizinischen Fachabteilungen - Qualitätscontrolling, Datensammlung, -erfassung und -auswertung - Sicherstellung der fristgerechten Datenübermittlungen an die Landesannahmestelle (BAQ) - Kommunikation mit der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung bei Stellungnahmeverfahren - Verantwortliche Überwachung der Beschlüsse des G-BA und Initiierung von entsprechenden Projekten zur Umsetzung - Mitwirkung bei der Erstellung des Qualitätsberichtes

- Erfahrung in der externen Qualitätssicherung

- Grundkenntnisse in statistischen Auswertungen

- Wünschenswert sind Kenntnisse im DRG-System und in der klinischen Kodierung

- Erfahrung im Projektmanagement

- Kenntnis der einzelnen Bogenspezifika