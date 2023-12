Health Economics & Market Access Specialist General Surgery m/w/d Johnson&Johnson Medical GmbH Norderstedt

person_search

Die Johnson&Johnson Medical GmbH, Norderstedt sucht bundesweit einen Health Economics & Market Access Specialist (m/w/d) General Surgery (Stellenanzeige).

E-Mail: lgador@its.jnj.com

Mehr Informationen: www.jnj.com

Johnson&Johnson Medical GmbH

Health Economics & Market Access Specialist

Bewerbungsanschrift:

Robert-Koch-Straße 1

22851 Norderstedt





Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

Aufgaben: - Aufbereitung, Verbreitung und überzeugende Kommunikation des medizinischen und wirtschaftlichen Mehrwerts der relevanten Verfahren und unserer Produkte an klinische und nicht-klinische Stakeholder

- Recherchen zu gesundheitsökonomischen, sozialrechtlichen und gesundheitspolitischen Themen. Nutzung der Daten und Erkenntnisse für die Entwicklung interner Arbeitsmittel und Aufarbeitung für Marketing und Vertrieb sowie Anpassung bestehender internationaler Instrumente auf den deutschen Markt

- Erstellung von substanziellen Vergütungsinformationen, Ansprechpartner für Marketing und Vertrieb.

- Beziehungspflege und -entwicklung zu Klinikstandorten und den entscheidenden Mitarbeitern aus dem klinischen und nicht-klinischen Bereich. Begleitung von Vertriebskollegen zu Terminen mit fachspezifischen Inhalten

- Aufbau Netzwerk mit den relevanten Stakeholdern (Fachgesellschaften, KOL, Medizincontrolling und weiteren nicht-klinischen stakeholdern) der jeweiligen Fachrichtungen

- Erarbeitung und Implementierung von nachhaltigen outcome based agreements und weiteren kommerziellen Modellen in Zusammenarbeit mit Sales und HEMA EMEA

- Umsetzung von Marktzugangs-/Erstattungsstrategien inkl. Definition, Ausarbeitung und fristgerechte Einreichung von Market Access- und Vergütungsanträgen in Zusammenarbeit mit Marketing und der lokalen HEMA Organisation

- Erstellung und Durchführung zu Trainings aus allen relevanten Aufgabengebieten

Ausbildung:

Berufserfahrung - mindestens 2 Jahre Erfahrung in einem Medizinprodukt-, Pharma- oder Beratungsunternehmen, im Medizincontrolling, bei einem Abrechnungsdienstleister oder im Krankenkassen- bzw. Hochschulwesen

- Kenntnisse in der stationären und/oder ambulanten Leistungsabrechnung und der betriebswirtschaftlichen Krankenhausunternehmensführung

- Grundverständnis von gesundheitsökonomischen Konzepten und Techniken wie Opportunitätskosten, Kosteneffizienz, Kosten-Nutzen-Analyse sowie der evidenzbasierten Medizin (EBM), Epidemiologie und statistischen Methoden

- Kompetenz in Microsoft Office Suite-Programmen, insbesondere Excel

- Projektmanagement-Skills

- Erfahrung und Kenntnisse in der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie

Fähigkeiten: - Kompetenz und Freude daran, komplexe Sachverhalte klar und verständlich zu vermitteln

- Vertriebsgeist mit der Fähigkeit, sich in die Rolle des entsprechenden Stakeholders zu versetzen und kreative Lösungswege zu erarbeiten

- Engagement bei der Erfüllung hoher Qualitätsansprüche innerhalb teilweise enger Projektfristen

- Gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

- Proaktiv, sorgfältig, selbstständig und lösungsorientiert

- Motivation, sich in einem unternehmerischen Arbeitsumfeld zu entwickeln, die Bereitschaft, Verantwortung außerhalb des typischen Arbeitsumfangs zu übernehmen, Einfallsreichtum und das Bestreben, mit anderen Unternehmensbereichen zielorientiert zusammenzuarbeiten

- Nationale Reisebereitschaft

