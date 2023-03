Klinikleitung (m/w/d) Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH

Die Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH sucht für die St. Augutinus Gruppe am Krankenhaus Neuwerk eine Klinikleitung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH

Klinikleitung

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Krankenhausmanagement Verwaltung

• Betriebsleitung mit definierter Steuerungsverantortung eines erfolgreich wachsenden Hauses der gehobenen Regelversorgung mit Spezialisierungen in regionalen Schwerpunkten

• Realisierung der operativen Ziele für den Standort durch Erstellung, Ausführung und Kontrolle der strategischen Projekte

• Eigenständige Analyse und Weiterentwicklung der Ablaufprozesse inkl. medizinischer Behandlungspfade

• Weiterentwicklung standardisierter standortübergreifender Managementprozesse in Abstimmung mit unseren Zentralbereichen (Controlling, Finanzen, IT und Personal)

• Entwicklung baulicher Zielplanung gemeinsam mit dem Geschäftsführer

• Sie verantworten die Erstellung, Ausführung und Kontrolle der Wirtschaftspläne Ihrer Einrichtung