Klinische Kodierfachkraft m/d/w Pius Hospital Oldenburg

Das Pius Hospital Oldenburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.pius-hospital.de

Pius Hospital Oldenburg

Klinische Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einem Gesundheitsfachberuf (idealerweise in der Gesundheits- und Krankenpflege)

Mehrjährige Berufserfahrung im Krankenhaus oder in Fachkliniken

Fundierte Erfahrung in der Kodierung nach dem DRG-Fallpauschalensystem, der Medizinischen Dokumentation sowie in der Bearbeitung von Krankenkassenanfragen und MDK-Gutachten

Medizinische Terminologie und die Abläufe im Krankenhaus sind Ihnen vertraut

Versierter Umgang mit der gängigen Software: KIS, DRG-Software und MS Office